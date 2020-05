Air Canada : l'UE ouvre une enquête sur le projet de Transat

25/05/2020 | 15:51

La Commission européenne a annoncé l'ouverture d'une enquête approfondie afin d'apprécier le projet d'acquisition de Transat par Air Canada, au regard du règlement de l'UE sur les concentrations.



La Commission craint que l'opération envisagée ne réduise la concurrence dans le domaine des services de transport aérien de passagers entre l'Espace économique européen (EEE) et le Canada.



L'enquête préliminaire réalisée par la Commission sur le marché a révélé qu'Air Canada et Transat étaient historiquement en concurrence frontale pour les services de transport aérien de passagers entre l'EEE et le Canada.



Mme Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence, a déclaré : ' Air Canada et Transat sont les deux principales compagnies aériennes qui exploitent un vaste réseau de liaisons entre l'Europe et le Canada. Nous allons examiner soigneusement si l'opération envisagée est susceptible d'avoir une incidence négative sur la concurrence sur ces marchés, qui entraînerait une augmentation des tarifs, une détérioration de la qualité ou une réduction du choix pour les voyageurs qui traversent l'Atlantique. '



