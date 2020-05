Canada: Trudeau étudie de possibles aides supplémentaires pour les compagnies aériennes

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré samedi qu'il étudierait les moyens d'aider davantage les compagnies aériennes, mais n'a pas présenté de nouvelles mesures après qu'Air Canada ait annoncé des licenciements massifs en raison de la pandémie de coronavirus.

Air Canada a annoncé vendredi son intention de réduire jusqu'à 60% de ses effectifs pour faire des économies et d'adapter ses opérations à des niveaux de trafic attendus en baisse.

"Cette pandémie a frappé durement l'industrie du voyage et plus particulièrement les compagnies aériennes", a déclaré Trudeau lors d'une réunion d'information à Ottawa. "C'est pourquoi nous continuerons à travailler avec les compagnies aériennes, y compris Air Canada, pour voir comment nous pouvons les aider encore plus".

Le Canada a déjà mis en place des subventions salariales pour tenter conserver les emplois et a récemment annoncé la mise en place de prêts pour les grandes entreprises.

Trudeau a éludé les questions relatives à une possible prise de participation de l'état canadien dans Air Canada. Il n'a pas non plus répondu aux questions demandant si les licenciements suggéraient que la subvention salariale ne fonctionne pas.

(Rod Nickel à Winnipeg et Allison Martell à Toronto; version française Camille Raynaud)