Air France-KLM : Un repli est anticipé 24/07/2019 | 10:38 vente Stop atteint

Cours d'entrée : 8.936€ | Objectif : 7.55€ | Stop : 9.04€ | Potentiel : 15.51% Bloqué par une résistance située à 9.04 EUR, le titre Air France-KLM ne semble plus en mesure de progresser à court terme. C'est un mouvement baissier qui sera donc privilégié avec en ligne de mire les 8.15 EUR.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 7.55 €. Graphique AIR FRANCE-KLM Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Points forts Le titre présente un niveau de valorisation très faible avec une valeur d'entreprise estimée à 0.39 fois son chiffre d'affaires.

La société présente des multiples de résultat très attrayants.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 9.41 EUR. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.

La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Les analystes qui couvrent le dossier ont récemment revu à la baisse leurs estimations de bénéfices.

Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.

La tendance de fond ressort négative en données hebdomadaires sous la zone de résistance des 9.41 EUR.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

