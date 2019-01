18/01/2019 | 10:14

Oddo BHF réitère sa recommandation 'achat' sur Air France-KLM et relève son objectif de cours de 11,7 à 12,3 euros, 'tablant sur un quatrième trimestre 2018 finalement relativement solide en dépit des perturbations des gilets jaunes en France'.



Le bureau d'études estime que sur le début de l'année, le titre sera soutenu par le newsflow avec la signature d'un accord avec les pilotes d'Air France, la présentation des axes stratégiques de Ben Smith et la conclusion des assises du transport aérien.



'Au-delà du newsflow porteur, les premières rencontres entre Ben Smith et les investisseurs peuvent démontrer qu'Air France-KLM bénéficie de leviers propres qui seront enfin activés', juge l'analyste, qui pointe aussi des multiples toujours attractifs sur une base 2019.



