Air France-KLM : Oddo reste à l'achat, confirme l'objectif

19/07/2019 | 10:01

Oddo estime que la nouvelle stratégie, dont Ben Smith consolide actuellement méthodiquement les fondations, pourrait apporter un supplément net de 200 pb de marge EBIT (contre 4.6% en 2019) grâce à l'activation de leviers à la main du management à horizon 3 ans.



' Une adhésion des pilotes rendrait possible une évolution en profondeur et une appréciation des multiples avec un best case ajoutant 20 E à notre objectif de cours ' indique Oddo.



Le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat avec un objectif de 11,70 E.



' Le titre fait partie de notre liste de Convictions large caps ' rajoute Oddo.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.