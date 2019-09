Air France-KLM : des marges fragiles, selon Credit suisse

10/09/2019 | 10:37

Credit Suisse a confirmé sa position 'neutre' sur l'action Air France-KLM, tout en ajustant en baisse (de 10 à 9,37 euros exactement) son objectif sur la compagnie aérienne. Ce qui reste légèrement supérieur au cours actuel du titre.



Après la publication du trafic d'août enregistré par le groupe, les analystes ont réduit leur estimation de résultat d'exploitation pour 2019 de 12%, à 1,04 milliard d'euros, celle pour 2020 de 10% à 1,06 milliard, et enfin de 6% la projection pour 2021. D'où la réduction de la cible visée.



Selon Credit suisse, 'la fragilité et la faiblesse des marges deviennent plus visibles à mesure que s'approche la journée investisseurs', programmée pour le 5 novembre prochain.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.