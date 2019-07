ADP plus optimiste pour son trafic après un solide 1er semestre en Amérique

L'exploitant des aéroports de Paris fait état dans un communiqué d'une hausse de 10,4% en Amérique du Nord et d'une progression de 10,1% en Amérique latine au premier semestre en rythme annuel, contre une croissance limitée à 1,9% en France.

ADP confirme aussi prévoir pour cette année une baisse de son excédent brut d'exploitation comprise entre 8% et 13% en tenant compte de la fermeture de l'aéroport d'Istanbul Atatürk dont l'activité a été arrêtée le 6 avril à la suite de l'ouverture d'un nouvel aéroport à Istanbul.

Mais ADP a relevé ses prévisions une fois retraitées de la contribution d'Istanbul Atatürk en 2018 et 2019 d'une part et hors intégration globale de TAV Airports, concessionnaire d'Atatürk, et du jordanien AIG, concessionnaire de l'aéroport d'Amman, d'autre part.

Dans le premier cas, la révision en hausse est de deux points, portée à 3%-6%, et dans le second elle est d'un point, pour s'établir à 2%-3%.

Le Conseil constitutionnel a validé mi-mai la partie du Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, dit loi Pacte, relative à la privatisation d'ADP, qui ne devrait toutefois pas intervenir rapidement en raison d'une initiative parlementaire visant à organiser un référendum sur le sujet.

(Cyril Altmeyer, édité par Jean-Michel Bélot)

