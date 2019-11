AIR FRANCE-KLM : Barclays pondère toujours en ligne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Barclays a réitéré sa recommandation Pondérer en ligne sur le titre Air France-KLM, ainsi que son objectif de cours de 9,40 euros, dans le sillage du plan stratégique à cinq ans dévoilé hier. Le groupe aérien a présenté son plan de redressement visant à atteindre une marge de 7-8% et un résultat opérationnel de 2,5 milliards d'euros, contre 4,2% et 1,15 milliard d'euros attendus par consensus pour l'exercice 2019.Dans l'ensemble, le broker considère que la stratégie est crédible. Cependant, il pense que le chemin d'exécution prendra du temps et nécessitera des investissements matériels.Étant donné où nous en sommes dans le cycle économique et aérien, l'inquiétude des investisseurs face à l'augmentation des investissements a déclenché la baisse de l'action hier, estime Barclays.