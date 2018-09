Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Conseil d’administration d’Air France, réuni le 27 septembre 2018, a pris acte de la démission de Franck Terner de ses fonctions de Directeur général d’Air France. Il a nommé Benjamin Smith, après avis favorable du Conseil d’administration d’Air France-KLM, Directeur général d’Air France pour une période de transition qui s’achèvera au plus tard le 31 décembre 2018.Anne-Marie Couderc, présidente des Conseils d'administration d'Air France-KLM et d'Air France, a déclaré : " Benjamin Smith aura comme missions prioritaires de définir la vision stratégique à court et moyen terme d'Air France, d'apporter une solution aux enjeux salariaux, et de proposer l'organisation de la future direction générale de la compagnie. "