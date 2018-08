AIR FRANCE-KLM : Benjamin Smith est officiellement le nouveau directeur général

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Air France-KLM a officialisé hier soir, sans surprise, la nomination de Benjamin Smith comme Directeur général. "Benjamin Smith est un dirigeant reconnu du secteur du transport aérien au plan international. Il a joué un rôle majeur au cours des 20 dernières années au sein d'Air Canada, dont il a été un acteur clé du développement économique et commercial, de la transformation, de la création de valeur et de l'engagement des équipes de la compagnie. Il était jusqu'à ce jour President Airlines et Chief Operating Officer d'Air Canada", souligne la compagnie dans un communiqué.Benjamin Smith prendra ses fonctions chez Air France-KLM au plus tard le 30 septembre 2018. Dans l'intervalle, la gouvernance de transition mise en place le 15 mai 2018 reste en place. Anne-Marie Couderc, Présidente non exécutive du Conseil d'Air France-KLM et d'Air France, et le Comité de Direction Collégiale du groupe continuent d'exercer leurs responsabilités.??Dès son arrivée, Benjamin Smith prendra la direction générale exécutive du Groupe Air-France-KLM et en déterminera l'organisation. "Il sera chargé en priorité de redynamiser Air France, de donner une profonde impulsion stratégique au Groupe, et de travailler avec les équipes à une nouvelle approche managériale", indique la compagnie.??Enfin, le Conseil a décidé que Benjamin Smith sera nommé dès que possible administrateur d'Air France-KLM, avec le plein soutien de l'Etat français actionnaire à 14,3% de la compagnie franco-néerlandaise. Le Conseil annoncera "dans les meilleurs délais" l'évolution de la gouvernance concernant les missions et les modalités d'exercice de la présidence non exécutive d'Air France-KLM et d'Air France.?