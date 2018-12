AIR FRANCE - KLM : Evolution de la gouvernance

A Roissy, le 12 décembre 2018

Evolution de la gouvernance

Sur proposition de Benjamin Smith, Directeur général d'Air France-KLM, et avec l'accord du Conseil d'administration d'Air France-KLM, le Conseil d'administration

d'Air France réuni ce 12 décembre 2018, a nommé Anne Rigail Directrice générale d'Air France. Anne Rigail était jusqu'à présent Directrice générale Adjointe Client d'Air France.

Le Conseil d'administration d'Air France-KLM a nommé Benjamin Smith, Directeur général d'Air France-KLM, comme administrateur d'Air France-KLM et a confirmé Anne-Marie Couderc dans ses fonctions de Présidente du Conseil d'administration d'Air France-KLM.

