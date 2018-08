AIR FRANCE - KLM : Le Conseil d'administration nomme Benjamin Smith Directeur général d'Air France-KLM

Roissy, le 16 août 2018

Le Conseil d'administration nomme Benjamin Smith Directeur général d'Air France-KLM

Le Conseil d'administration d'Air France-KLM, réuni le 16 août 2018, a décidé de nommer Benjamin Smith Directeur général d'Air France-KLM.

Benjamin Smith est un dirigeant reconnu du secteur du transport aérien au plan international. Il a joué un rôle majeur au cours des 20 dernières années au sein d'Air Canada, dont il a été un acteur clé du développement économique et commercial, de la transformation, de la création de valeur et de l'engagement des équipes de la compagnie. Il était jusqu'à ce jour President Airlines et Chief Operating Officer d'Air Canada.

Benjamin Smith prendra ses fonctions chez Air France-KLM au plus tard le 30 septembre 2018. Dans l'intervalle, la gouvernance de transition mise en place le 15 mai 2018 reste en place. Anne-Marie Couderc, Présidente non exécutive du Conseil d'Air France-KLM et d'Air France, et le Comité de Direction Collégiale du groupe continuent d'exercer leurs responsabilités.

Dès son arrivée, Benjamin Smith prendra la direction générale exécutive du Groupe Air-France-KLM et en déterminera l'organisation. Il sera chargé en priorité de redynamiser Air France, de donner une profonde impulsion stratégique au Groupe, et de travailler avec les équipes à une nouvelle approche managériale.

Le Conseil a décidé que Benjamin Smith sera nommé dès que possible administrateur d'Air France-KLM, avec le plein soutien de l'Etat français. Le Conseil annoncera dans les meilleurs délais l'évolution de la gouvernance concernant les missions et les modalités d'exercice de la présidence non exécutive d'Air France-KLM et d'Air France.

Anne-Marie Couderc a déclaré : « L'arrivée de Benjamin Smith est une excellente nouvelle pour le groupe. Benjamin est un leader mondialement reconnu du secteur aérien qui a réussi la transformation d'Air Canada. Homme de dialogue, il a défini et mis en oeuvre des accords historiques gagnant-gagnant de long terme avec les partenaires sociaux, au bénéfice des équipes d'Air Canada, et de toutes les parties prenantes. Benjamin Smith apportera sa connaissance profonde du secteur et son énergie pour renouveler le dialogue avec les équipes d'Air France-KLM autour d'une vision partagée, et pour mettre en oeuvre une stratégie de conquête intégrant tous les enjeux de la concurrence. Homme de terrain, je sais qu'il s'investira avec succès dans les relations avec les équipes pour accroître le niveau de satisfaction des clients et la valeur des marques du Groupe. Au nom du Conseil, je lui souhaite la bienvenue et l'assure de notre total soutien dans sa mission. Le Conseil tient par ailleurs à remercier tout particulièrement les trois membres du Comité de direction collégiale pour leur engagement sans faille dans cette période complexe de transition. »

Benjamin Smith a déclaré : « Je suis plus qu'enthousiaste face à cette nouvelle mission. Air France et KLM sont deux très grandes compagnies aériennes, reconnues dans le monde entier pour le professionnalisme et l'engagement de leurs équipes. Je suis conscient que le Groupe fait face actuellement à des enjeux de compétitivité, mais je suis convaincu que les équipes de toutes les compagnies du Groupe ont tous les atouts pour réussir dans le grand marché mondial du transport aérien. Je suis très confiant dans la capacité du Groupe à devenir dans les prochaines années l'un des premiers acteurs mondiaux du secteur. Je souhaite gagner la confiance et le respect des équipes d'Air France-KLM pour que nous travaillions et réussissions ensemble dans cette industrie fortement compétitive et en évolution très rapide. La satisfaction des clients se joue sur tous les vols, tous les jours. J'aborde ce nouveau défi avec ma passion pour le secteur aérien et avec ma profonde volonté d'écoute de toutes les équipes au service de la mission ambitieuse que m'a fixée le Conseil d'administration. J'ai consacré toute ma vie professionnelle à cette industrie. Je suis convaincu que les équipes du Groupe Air France-KLM sont ses meilleurs atouts pour le futur succès du Groupe. Je crois avoir développé des relations de confiance très solides avec mes collègues d'Air Canada pendant ces vingt dernières années et je suis impatient de rencontrer les équipes d'Air France-KLM en septembre pour m'engager à leurs côtés. Je tiens à remercier le Conseil de me faire confiance pour cette mission. »

A propos de Benjamin Smith

Benjamin Smith est un leader reconnu du transport aérien sur le plan international. Il a passé les 20 dernières années au sein d'Air Canada dont il était jusqu'à ce jour President Airlines et Chief Operating Officer.

Il a débuté sa carrière en 1990 chez Air Ontario en parallèle de ses études et a créé, en 1992, sa propre société de voyages pour les entreprises. Il a mené avec succès cette expérience entrepreneuriale pendant 8 ans. En 1999, il a en parallèle pris un rôle de conseil pour Air Canada pour finalement rejoindre le groupe en 2002.

Depuis son arrivée en 2002, Benjamin Smith a occupé plusieurs postes à responsabilités au sein d'Air Canada : successivement Chief Commercial Officer, Directeur de la Planification du Réseau avant d'intégrer en 2007 l'équipe de direction exécutive d'Air Canada.

Au cours de sa carrière, il a développé de solides compétences de management, de stratégie, de gestion des relations sociales, de marketing, de gestion financière et opérationnelle. Il a été en particulier l'artisan du développement et de la modernisation d'Air Canada. Il a défini et mis en oeuvre la stratégie de transformation d'Air Canada au cours des dix dernières années, mis en place le projet d'expansion du réseau du Groupe Air Canada à travers le monde et renouvelé profondément la flotte en termes de nombre d'appareils et d'efficacité énergétique. Dans le cadre de ses responsabilités, il a par ailleurs redéfini la stratégie de hubs d'Air Canada avec trois hubs majeurs en fonction des marchés de la compagnie. Benjamin Smith est également à l'origine d'Air Canada Rouge, la marque low-cost d'Air Canada qui est particulièrement performante au niveau international.

Benjamin Smith a été particulièrement engagé dans le dialogue social au sein d'Air Canada. Il a personnellement dirigé avec la Direction des Ressources Humaines les négociations collectives avec les syndicats. Ces négociations ont mené à la conclusion d'accords historiques de long terme gagnant-gagnant pour la compagnie, les salariés et toutes les parties prenantes.

En 2014, il est nommé President Airlines (Air Canada, Rouge, Express, Cargo) et Chief Operating Officer du Groupe Air Canada. Il a assumé la responsabilité générale des affaires commerciales, de l'exploitation, du service à la clientèle pour le Groupe. Il a dirigé également la stratégie et la performance opérationnelle et financière d'Air Canada.

Le 16 août 2018, Benjamin Smith est nommé Directeur Général du groupe Air France-KLM.

Service de presse d'Air France-KLM : + 33 (0)1 41 56 56 00 - www.airfranceklm.com - @AirFranceKLM



Investisseurs :

Marie-Agnès de Peslouan Wouter van Beek

+33 1 49 89 52 59 +33 1 49 89 52 60

madepeslouan@airfranceklm.com wouter-van.beek@airfranceklm.com

Tilder : Mathias Leridon +33 (0)1 44 14 99 99 - +33 (0)6 11 18 05 30 - m.leridon@tilder.com

Tilder : Mathias Leridon +33 (0)1 44 14 99 99 - +33 (0)6 11 18 05 30 - m.leridon@tilder.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: AIR FRANCE - KLM via Globenewswire