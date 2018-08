AIR FRANCE - KLM : RESULTATS AU 30 JUIN 2018 0 0 01/08/2018 | 07:16 Envoyer par e-mail :

Air France-KLM s'est appuyé sur une demande soutenue pour augmenter son chiffre d'affaires de 4,0% à change constant : Hausse de 0,8% à 26 millions du nombre de passagers transportés par rapport à l'an dernier,

Recette unitaire du groupe en hausse de 1,7% à change constant, portée par la performance du trafic « premium ».

Le groupe a généré un résultat d'exploitation d'un niveau similaire à celui de l'an dernier hors impact des grèves chez Air France : Le résultat d'exploitation s'élève à 345 millions d'euros, en recul de 241 millions d'euros sur l'an dernier en incluant l'impact lié aux grèves d'environ 260 millions d'euros,

Les coûts unitaires1 ont augmenté de 2,4% à change, prix du carburant et charges de retraite constants, soit une réduction de coûts structurelle de -0,7% compensée par un effet grève de +3,1%.

La réduction de la dette nette1 s'est poursuivie, avec une diminution de 315 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2017, et le ratio dette nette / EBITDA1 au 30 juin 2018 est resté stable comparé au 31 décembre 2018 à 1,4x. PERSPECTIVES POUR 2018

Le groupe continuera à travailler à l'amélioration de la recette dans un contexte de hausse de sa facture pétrolière : Les coefficients de remplissage des réservations long-courrier continuent d'être supérieurs au niveau de l'année dernière sur les quatre prochains mois,

La recette unitaire du troisième trimestre 2018 et de l'ensemble de l'année 2018 devrait être supérieure à 2017 à change constant,

La croissance de la capacité Passage Réseaux devrait être comprise entre 2,5% et 3,5%. L'objectif d'évolution des coûts unitaires à change, prix du carburant et charges de retraite constants, reste de 0% à +1,0% sur l'année, incluant les coûts liés aux grèves et les ajustements de capacité correspondants au premier semestre 2018. Malgré un impact des grèves de 335 millions d'euros sur le premier semestre qui pésera sur le résultat d'exploitation de l'exercice, le groupe prévoit une réduction de sa dette nette par rapport au 31 décembre 20171.



Le Conseil d'Administration d'Air France KLM, présidé par Anne-Marie Couderc, s'est réuni le 31 juillet 2018 pour approuver les comptes du 1er semestre 2018. Groupe Air France-KLM Deuxième trimestre Premier semestre 2018 Variation1 2018 Variation1 Passagers (en milliers) 26 440 +0,8% 48 454 +2,8% Recette unitaire par SKO (cts €) 6,60 +1,7% 6,43 +1,4% Résultat d'exploitation (m€) 345 - 241 228 - 325 Résultat net - part du groupe (m€) 109 - 484 - 159 - 609 Cash flow libre d'exploitation ajusté (m€) - 1 - 335 141 - 517 Dette nette en fin de période1 (m€) 6 256 - 315 Revue d'activité sur le deuxième trimestre 2018 Activité Réseaux : environnement économique porteur mais impact des grèves sur le résultat d'exploitation Deuxième trimestre Premier semestre Réseaux 2018 Variation Variation

à change

constant 2018 Variation Variation

à change

constant Capacité (millions d'ESKO) 81 934 -0,2% 158 927 +1,3% Chiffre d'affaires total (m€) 5 696 -1,2% +2,7% 10 786 -0,3% +3,5% Chiffre d'affaires passage régulier (m€) 5 394 -2,2% +1,9% 10 229 -0,8% +3,1% Recette unitaire par ESKO (cts€) 6,58 -2,0% +2,0% 6,44 -2,0% +1,8% Coût unitaire par ESKO (cts€) 6,30 +2,7% +2,8% 6,34 +1,2% +2,4% Résultat d'exploitation (m€) 236 - 245 - 188 150 - 321 - 285 A la suite des douze jours de grèves chez Air France au deuxième trimestre 2018, la capacité a diminué de 0,2%. Cependant, grâce à un environnement économique porteur, le groupe a réussi à augmenter ses revenus de l'activité Réseaux de 2,7% à change constant par rapport à l'an dernier. La contribution principale à cette croissance provient de la bonne performance de la recette unitaire du Passage et du Cargo, qui a compensé en partie l'impact négatif de la hausse des coûts de carburant.

Le résultat d'exploitation de l'activité Passage et Cargo s'est établi à 236 millions d'euros au deuxième trimestre 2018, soit une baisse de 188 millions d'euros par rapport à 2017 à change constant. Activité Passage : le long-courrier, le moyen-courrier et le point à point contribuent à la bonne performance de la recette unitaire Deuxième trimestre Premier semestre Réseaux passage 2018 Variation Variation

à change constant 2018 Variation Variation

à change constant Passagers (en milliers) 21 853 -0,0% 41 140 +2,0% Capacité (millions de SKO) 72 821 +0,1% 140 995 +1,6% Trafic (millions de PKT) 63 425 +0,6% 122 537 +2,6% Coefficient occupation 87,1% +0,4 pt 86,9% +0,9 pt Chiffre d'affaires total (m€) 5 154 -1,6% +2,4% 9 699 -0,6% +3,2% Chiffre d'affaires passage régulier (m€) 4 928 -2,3% +1,7% 9 286 -1,0% +2,9% Recette unitaire au SKO (cts €) 6,77 -2,5% +1,6% 6,59 -2,5% +1,3% Les grèves chez Air France ont eu un impact négatif de 2,5% sur la capacité au deuxième trimestre 2018, avec pour conséquence une stabilité des capacités et du nombre de passagers transportés, celui-ci s'élevant à 21,9 millions.

La forte demande a permis d'augmenter la recette unitaire à change constant afin de compenser partiellement la hausse du prix du carburant : la recette unitaire globale par siège kilomètre offert a augmenté de 1,6%.

En particulier, la performance de la recette unitaire du réseau moyen-courrier a été plus robuste qu'au trimestre précédent, avec une progression de 4,3% à change constant. Sur le moyen-courrier hub, la recette unitaire s'est améliorée de 5,0% à change constant, avec une contribution à la performance positive pour les deux hubs.

Sur l'activité point-à-point en France, la capacité a été nettement réduite de 7,8% par rapport à 2017, en réponse à la forte concurrence du TGV, et la recette unitaire a progressé de 2,9% à change constant.

Le réseau long-courrier a continué à bénéficier d'une demande dynamique sur les activités principales du groupe, entraînant une hausse de la recette unitaire de 0,9% à change constant. Les réseaux Amérique du Nord et Amérique Latine sont orientés à la hausse comme au premier trimestre 2018, avec une progression de 3,6% et de 2,7% respectivement de la recette unitaire à change constant.

La recette unitaire du réseau Asie est en baisse de 1,9% à change constant, principalement en raison de l'augmentation de la capacité sur les routes du sous-continent Indien et d'une demande plus volatile sur les autres points de ventes asiatiques. Cargo: l'augmentation de la recette unitaire permet une hausse du chiffre d'affaires Deuxième trimestre Premier semestre Cargo 2018 Variation Variation

à change constant 2018 Variation Variation à change constant Tonnage (en milliers) 275 -3,8% 545 -2,3% Capacité (milliers de TKO) 3 532 -2,5% 6 947 -1,0% Trafic (millions de TKT) 2 096 -2,2% 4 132 -1,4% Coefficient d'occupation 59,3% +0,2 pt 59,5% -0,2 pt Chiffre d'affaires total (m€) 543 +2,1% +6,0% 1 086 +2,3% +6,9% Chiffre d'affaires transport de fret (m€) 467 -0,4% +3,6% 943 +0,9% +5,6% Recette unitaire par TKO (cts €) 13,22 +2,2% +6,3% 13,58 +2,0% +6,8% La capacité a diminué de 2,5% au second trimestre 2018 par rapport à l'an dernier, en raison du remplacement chez KLM de trois avions 747 combi par des 787 et de d'annulations de vols consécutives aux grèves Air France.

L'activité Cargo a néanmoins poursuivi son redressement au deuxième trimestre 2018, avec une demande qui est restée forte, notamment en Amérique et en Asie. La recette unitaire a été en hausse de 6,3% à change constant. Transavia : la forte hausse de la capacité en France et la bonne performance sur la recette unitaire contribuent à l'augmentation du résultat d'exploitation Deuxième trimestre Premier semestre Transavia 2018 Variation 2018 Variation Passagers (en milliers) 4 587 +5,2% 7 314 +7,4% Capacité (millions de SKO) 8 722 +6,1% 13 951 +7,6% Trafic (millions de PKT) 8 023 +8,3% 12 830 +11,1% Coefficient d'occupation 92,0% +1,8 pt 92,0% +2,9 pt Chiffre d'affaires total (m€) 453 +11,0% 688 +13,7% Recette unitaire au SKO (cts €) 5,17 +4,5% 4,85 +5,5% Coût unitaire au SKO (cts €) 4,47 +1,5% 4,82 +1,6% Résultat d'exploitation (m€) 61 + 17 3 + 23 Transavia a transporté 4,6 millions de passagers au deuxième trimestre 2018, soit une augmentation de 5,2% par rapport à l'année dernière. La capacité de Transavia France a enregistré une forte croissance de 19,4%, tandis que celle de Transavia Hollande a légèrement reculé de 1,4%. Malgré l'effet négatif du décalage d'avril à mars du trafic loisirs de Pâques, le trafic est en hausse de 8,3%, avec un coefficient d'occupation en augmentation de 1,8 points par rapport à 2017. La recette unitaire a progressé de 4,5% par rapport à l'année dernière. Le résultat d'exploitation du deuxième trimestre 2018 s'est établi à 61 millions d'euros, en amélioration de 17 millions d'euros par rapport à l'année 2017, Transavia France et Transavia Hollande délivrant toutes deux un résultat d'exploitation positif et en amélioration. Maintenance : forte hausse du chiffre d'affaires externe Deuxième trimestre Premier semestre Maintenance 2018 Variation Variation

à change

constant 2018 Variation Variation

à change constant Chiffre d'affaires total (m€) 1 007 +1,4% 2 082 +2,6% Chiffre d'affaires externe (m€) 471 +6,8% +15,8% 941 +5,7% +16,2% Résultat d'exploitation (m€) 46 - 16 - 3 72 - 34 - 18 Marge d'exploitation (%) 4,6% -1,7 pt -0,6 pt 3,5% -1,8 pt -1,2 pt Les revenus de l'activité Maintenance ont augmenté au deuxième trimestre 2018 par rapport à l'année précédente, avec un chiffre d'affaires externe en hausse de 15,8% à change constant, porté par l'activité Moteurs. La marge d'exploitation, exprimée en pourcentage des revenus totaux, s'élève à 4,6%, soit une baisse de 0,6 point à change constant. Le carnet de commandes de la Maintenance s'est établi à 10,5 milliards de dollars à la fin du deuxième trimestre 2018, en baisse de 0,3 milliard de dollars par rapport à fin 2017 en raison de l'annulation dans le carnet de commande des contrats Alitalia, compensée en partie par de nouveaux contrats Equipements et Moteurs. Groupe Air France-KLM : chiffre d'affaires en hausse à change constant au deuxième trimestre 2018, résultat d'exploitation de 345 m€ incluant 260 m€ d'impact des grèves Deuxième trimestre Premier semestre 2018 Variation Variation

à données comparables 2018 Variation Variation à données comparables Capacité (ESKO m) 90 656 +0,4% 172 877 +1,8% Capacité hors Cargo (SKO m) 81 543 +0,8% 154 946 +2,1% Chiffre d'affaires (m€) 6 625 +0,0% +4,0% 12 432 +0,8% +4,9% EBITDA (m€) 1 048 - 244 - 173 1 670 - 270 - 216 Résultat d'exploitation (m€) 345 - 241 - 171 228 - 325 - 277 Marge opérationnelle (%) 5,2% -3,6 pt -2,9 pt 1,8% -2,7 pt -2,4 pt Résultat net, part du groupe (m€) 109 - 484 - 159 - 609 Au deuxième trimestre 2018, le groupe Air France-KLM a réalisé un résultat d'exploitation de 345 millions d'euros, en recul de 241 millions d'euros par rapport à l'année précédente. Cette baisse s'explique principalement par les grèves chez Air France qui ont un impact négatif de l'ordre de 260 millions d'euros, l'augmentation du prix du carburant et les effets négatifs des devises ayant été partiellement compensés par des recettes unitaires en hausse. L'augmentation des recettes unitaires a généré une contribution positive de 121 millions d'euros et les coûts unitaires ont un effet négatif de 129 millions d'euros, tous deux incluant les effets de la grève. La facture de carburant incluant les couvertures s'est élevée à 1 184 millions d'euros, en hausse de 24 millions d'euros et de 160 millions d'euros à change constant, en raison de la hausse du prix de carburant. La couverture positive du carburant au deuxième trimestre 2018 a dégagé un gain de 212 millions d'euros. Les variations de change ont eu un impact négatif de 259 millions d'euros sur le chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier, en raison de l'appréciation de l'euro par rapport aux autres devises. L'impact positif sur les coûts s'est élevé à 189 millions d'euros, incluant un résultat positif des couvertures de change. Au deuxième trimestre 2018, l'impact net a donc été négatif de 70 millions d'euros. Objectif de coût unitaire maintenu pour l'exercice entre 0 et +1%

A change, prix du carburant et charges de retraite constants, le coût unitaire a augmenté de 2,4% au deuxième trimestre 2018, qui s'explique pour 3,1% par les grèves chez Air France. Productivité impactée par une croissance de capacités inférieure à la prévision

La croissance des capacités plus faible que prévu impacte la productivité au deuxième trimestre 2018 : avec une croissance en ESKO limitée à 0,4%, la productivité a reculé de 1,1%.

Le nombre moyen de salariés a augmenté de 1 250 ETP dont 150 ETP pilotes et 400 ETP personnels navigants commerciaux, pour accompagner la croissance des capacités du second semestre 2018. Le nombre de personnel au sol a augmenté de 700 ETPs, dont 450 chez KLM.

Les coûts salariaux nets sont en hausse de 2,0% au deuxième trimestre 2018 par rapport à 2017. Poursuite de la réduction de la dette nette Deuxième trimestre Premier semestre En millions d'euros 2018 Variation 2018 Variation Cash-flow avant variation du BFR et plans de départ volontaires, activités poursuivies 921 - 174 1 434 - 222 Paiements liés aux plans de départs volontaires - 98 - 62 - 121 - 48 Variation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) 26 - 138 833 - 13 Cash-flow d'exploitation 849 - 374 2 146 - 283 Investissements nets avant opérations de sale & lease-back* - 575 66 -1 488 - 222 Cash-flow libre d'exploitation 274 - 308 658 - 505 Réduction des dettes de location - 275 - 27 - 517 - 12 Cash-flow libre d'exploitation ajusté - 1 - 335 141 - 517 * Somme des « Investissements corporels et incorporels » et « Produits de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles » tels que présentés dans le tableau des flux de trésorerie consolidé.

** Avec l'application des nouvelles normes comptables IFRS 16, les dépenses liées au remboursement des dettes de location ne sont pas déduites du « Cash-flow libre d'exploitation ». Le « Cash-flow libre d'exploitation ajusté » est le « Cash-flow libre d'exploitation » après déduction du remboursement des dettes de location. Cash-flow libre d'exploitation ajusté positif à 141 millions d'euros pour le premier semestre 2018

Le cash-flow libre d'exploitation ajusté du groupe s'est élevé à 141 millions d'euros au premier semestre 2018, en diminution de 517 millions d'euros par rapport à 2017. Cette baisse s'explique par l'impact des grèves et par la hausse des investissements nets de 222 millions d'euros. Réduction de la dette nette entrainée par la génération de cash-flow libre d'exploitation et le remboursement de dettes de location En millions d'euros 30 Juin 2018 31 Déc 2017 Dette nette 6 256 6 571 EBITDA 4 508 4 779 Dette nette / EBITDA 1,4 x 1,4 x Au 30 juin 2018, le groupe a poursuivi la réduction de sa dette nette à 6 256 millions d'euros contre 6 571 millions d'euros au 31 décembre 2017, soit une amélioration de 315 millions d'euros générée par le cash-flow libre d'exploitation et le remboursement de dettes de location.

Le ratio dette nette / EBITDA reste stable à 1,4x au 30 juin 2018 par rapport au 31 décembre 2017. Air France impactée par la grève, EBITDA stable et résultat d'exploitation proche de l'an dernier pour KLM au deuxième trimestre 2018 Deuxième trimestre Premier semestre 2018 Variation 2018 Variation Air France 13 - 231 - 164 - 351 Marge opérationnelle (%) 0,3% -5,8 pt -2,2% -4,7 pt KLM 328 - 23 388 + 9 Marge opérationnelle (%) 11,7% -1,2 pt 7,5% -0,2 pt Le résultat d'exploitation d'Air France a reculé de 231 millions d'euros au deuxième trimestre 2018 en raison des grèves. Le résultat d'exploitation de KLM est resté pratiquement stable.

Perspectives Le contexte global reste incertain au regard de l'environnement géopolitique, de pressions inflationnistes sur les salaires et de tendances haussières sur le prix du carburant. Les prévisions suivantes ont donc été ajustées en conséquence : Facture de carburant attendue en augmentation de 450 millions d'euros pour 2018 par rapport à 2017, sur la base de la courbe à terme du 27 Juillet 2018, et en incluant un résultat positif de couverture de 850 millions de dollars.

Effet change défavorable de l'ordre de 150 millions d'euros, en raison de l'appréciation du dollar par rapport à l'euro. L'environnement demeure positif en matière de demande et de revenus : Les dernières données disponibles pour le Passage Réseaux montrent une poursuite de la tendance positive sur la demande de juillet à novembre 2018 : les coefficients d'occupation prévisionnels sur les réservations long-courrier pour les quatre prochains mois sont supérieurs à l'année dernière.

La recette unitaire Passage Réseaux devrait être positive au troisième trimestre 2018 à change constant. Compte tenu de la performance de la recette unitaire au premier semestre 2018 et des prévisions du troisième trimestre, la recette unitaire annuelle du Passage Réseaux sur l'ensemble de l'année 2018 est attendue supérieure à 2017 à change constant.

La croissance de capacité de Transavia a été ajustée pour 2018 à +8 à 9%, en légère accélération pour bénéficier du dynamisme de la demande. Le groupe conserve inchangées les prévisions suivantes pour 2018 : Croissance de capacité Passage réseaux comprise 2,5% et 3,5%.

Objectif de coût unitaire entre 0% et +1,0% à change, prix du carburant et charges de retraite constants, incluant les coûts relatifs aux grèves et les ajustements de capacité correspondants intervenus au premier semestre 2018.

Plan d'investissement géré dans une fourchette de 2,0 à 2,5 milliards d'euros.

En dépit de l'effet des grèves sur le résultat d'exploitation, réduction de la dette nette par rapport au 31 décembre 2017. Le management continuera à piloter avec attention la structure financière du groupe et ses plans de développement. Partenariats stratégiques Mise en oeuvre de notre stratégie de partenariats

Pendant le premier semestre, Air France-KLM a continué de renforcer ses partenariats aériens, soutenant sa stratégie de croissance rentable et lui permettant de proposer une offre incomparable à ses clients. Plusieurs étapes majeures ont été franchies dans la mise en oeuvre de la joint-venture transatlantique étendue annoncée le 27 juillet 2017, avec la signature de l'accord final le 15 mai 2018 entre Air France-KLM, Delta, et Virgin Atlantic et le lancement de la procédure d'Anti-Trust Immunity auprès des autorités américaines le 20 juillet. De plus, Air France-KLM et Virgin Atlantic sont en discussion pour une coopération stratégique au-delà de l'Amérique du Nord, afin de proposer une offre conjointe à nos clients.

Le groupe a poursuivi le renforcement de ses positions en Chine. Tout d'abord, en cohérence avec l'investissement de China Eastern dans Air France-KLM, les deux partenaires ont annoncé le 19 juillet viser un renforcement de leur joint-venture à compter de 2019. En outre, le groupe a annoncé le 16 juillet la fusion de ses joint-ventures avec China Southern et Xiamen Airlines en une joint-venture unique.

D'autres partenariats se sont également développés. La coopération étendue avec Jet Airways, annoncée le 29 novembre 2017, progresse rapidement, avec des premiers résultats prometteurs. Air France a aussi repris sa coopération avec Qantas, offrant d'excellentes connections vers l'Australie via Singapour et Hong Kong, partenariat qui sera étendu à KLM. Par ailleurs, le groupe est en discussion avec Air Europa afin de développer une joint-venture entre l'Europe et Amérique Centrale et du Sud, renforçant leur position commune sur ce réseau. ***** Les diligences d'examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées par les Commissaires aux comptes. Leur rapport sur l'information semestrielle a été émis à l'issue du Conseil d'administration. La présentation des résultats sera disponible le 1 août 2018 sur www.airfranceklm.com , à partir de 7h15 CET. Une conférence audio animée par Frédéric Gagey (Directeur général) aura lieu le 1 août 2018 à 08h30.



Compte de résultat Deuxième trimestre Premier semestre En millions d'euros 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Chiffre d'affaires 6 625 6 627 -0.0% 12,432 12,332 +0.8% Autres produits de l'activité 0 0 N/A 0 0 N/A Chiffre d'affaires 6 625 6 627 -0.0% 12,432 12,332 +0.8% Carburant avions -1 184 -1 160 +2.0% -2,245 -2,280 -1.5% Affrètements aéronautiques - 146 - 130 +12.6% -276 -256 +7.8% Redevances aéronautiques - 479 - 495 -3.3% -906 -932 -2.8% Commissariat - 193 - 203 -4.9% -375 -388 -3.4% Achats de prestations en escale - 504 - 437 +15.3% -980 -856 +14.5% Achats et consommations d'entretien aéronautiques - 566 - 593 -4.5% -1,183 -1,185 -0.2% Frais commerciaux et de distribution - 278 - 238 +17.0% -510 -466 +9.4% Autres frais - 430 - 367 +17.2% -824 -725 +13.7% Frais de personnel -1 959 -1 913 +2.4% -3,812 -3,725 +2.3% Impôts et taxes - 38 - 38 +1.2% -87 -83 +4.8% Autres produits et charges 200 239 -16.3% 436 504 -13.5% EBITDA 1 048 1 292 -18.9% 1,670 1,940 -13.9% Amortissements, dépréciations et provisions - 703 - 706 -0.4% -1,442 -1,387 +4.0% Résultat d'exploitation 345 586 -41.1% 228 553 -58.8% Cessions de matériel aéronautique 0 10 -97.6% -4 19 N/A Autres produits et charges non récurrents 20 - 4 N/A -23 -11 +109.1% Résultat des activités opérationnelles 365 592 -38.3% 201 561 -64.2% Coût de l'endettement financier brut - 122 - 149 -18.0% -236 -298 -20.8% Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie 10 11 -12.2% 20 20 +0.0% Coût de l'endettement financier net - 112 - 138 -18.5% -216 -278 -22.3% Autres produits et charges financiers - 86 328 N/A -74 374 N/A Résultat avant impôt des entreprises intégrées 167 782 -78.6% -89 657 N/A Impôts sur les résultats - 62 - 184 -66.4% -68 -205 -66.8% Résultat net des entreprises intégrées 105 598 -82.4% -157 452 N/A Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence 5 4 +25.0% -1 7 N/A Résultat des activités poursuivies 110 602 -81.7% -158 459 N/A Résultat net des activités non poursuivies 0 - 8 -100.0% 0 -8 -100.0% Résultat de l'exercice 110 594 -81.5% -158 451 N/A Intérêts minoritaires - 1 - 1 -13.0% -1 -1 +0.0% Résultat net (Part du groupe) 109 593 -81.6% -159 450 N/A Bilan consolidé Actif 30 juin 2018 31 déc 2017 En millions d'euros Goodwill 216 216 Immobilisations incorporelles 1 162 1 122 Immobilisations aéronautiques 10 081 9 634 Autres immobilisations corporelles 1 443 1 418 Droit d'utilisation 5 565 5 915 Titres mis en équivalence 294 301 Actifs de retraite 688 590 Autres actifs financiers 1 372 1 242 Impôts différés 258 422 Autres débiteurs 301 239 Actif non courant de la vente 21 380 21 099 Actifs détenus en vue de la vente 0 0 Autres actifs financiers 376 421 Stocks et en-cours 641 557 Créances clients 2 680 2 164 Autres débiteurs 1 728 1 242 Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 074 4 674 Actif courant 9 499 9 058 Total actif 30 879 30 157

Passif 30 juin 2018 31 déc 2017 En millions d'euros Capital 429 429 Primes d'émission et de fusion 4 139 4 139 Actions d'autocontrôle - 67 - 67 Titres subordonnés 600 600 Réserves et résultat -2 520 -2 713 Capitaux propres (Propriétaires de la société mère) 2 581 2 388 Participations ne donnant pas le contrôle 13 12 Capitaux propres 2 594 2 400 Provisions retraite 2 141 2 202 Autres provisions 3 206 3 006 Dettes financières 5 951 5 919 Dettes de loyers 4 016 4 153 Impôts différés 42 11 Autres créditeurs 235 361 Passif non courant 15 591 15 652 Provisions 147 282 Dettes financières 688 1 378 Dettes de loyers 922 993 Dettes fournisseurs 2 548 2 365 Titres de transport émis et non utilisés 4 283 3 017 Programme de fidélisation 829 819 Autres créditeurs 3 268 3 245 Concours bancaires 9 6 Passif courant 12 694 12 105 Total capitaux propres et passifs 30 879 30 157 Tableau des flux de trésorerie consolidés du 1er janvier au 30 juin 2018 En millions d'euros 30 juin 2018 30 juin 2017 Résultat net des activités poursuivies - 158 459 Résultat net des activités non poursuivies 0 - 8 Dotations aux amortissements et provisions d'exploitation 1 442 1 387 Dotations nettes aux provisions financières 57 56 Résultat sur cessions d'actifs corporels et incorporels 7 - 19 Résultat sur cessions de filiales et participations 0 - 2 Résultats non monétaires sur instruments financiers - 23 28 Ecart de change non réalisé 108 - 461 Pertes de valeur 0 0 Autres éléments non monétaires - 182 - 40 Résultats des sociétés mises en équivalence 1 - 7 Impôts différés 61 190 Capacité d'autofinancement 1 313 1 583 Dont activités non poursuivies 0 0 (Augmentation) / diminution des stocks - 67 - 53 (Augmentation) / diminution des créances clients - 517 - 294 Augmentation / (diminution) des dettes fournisseurs 163 - 31 Variation des autres débiteurs et créditeurs 1 254 1 224 Variation du besoin en fonds de roulement 833 846 Variation du besoin en fonds de roulement des activités non poursuivies 0 0 Flux net de trésorerie provenant de l'exploitation 2 146 2 429 Investissements corporels et incorporels -1 534 -1 339 Produits de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 46 73 Perte de contrôle de filiales, cession de titres de sociétés non contrôlées 3 3 Prise de contrôle de filiales et participations, achats de parts dans les sociétés non contrôlées - 8 0 Dividendes reçus 3 1 Diminution / (augmentation) nette des placements de plus de 3 mois 5 - 258 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement des activités non poursuivies 0 0 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -1 485 -1 520 Augmentation de capital 0 0 Vente de participation sans modification du contrôle 0 0 Emission de nouveaux emprunts 295 324 Remboursement de dettes financières - 998 - 382 Remboursement de dettes de location - 517 - 505 Diminution / (augmentation) nette des prêts - 49 - 50 Dividendes et coupons sur dettes subordonnées distribués - 1 - 1 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement des activités non poursuivies 0 0 Flux net de trésorerie lié aux activités de financement -1 270 - 614 Effet des variations de change sur la trésorerie, équivalents de trésorerie et les concours bancaires courants 8 - 22 Effet des variations de change sur la trésorerie, équivalents de trésorerie et les concours bancaires courants des opérations non poursuivies 0 0 Variation de la trésorerie nette - 601 273 Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à l'ouverture 4 667 3 933 Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à la clôture 4 066 4 206 Variation de la trésorerie nette des activités non poursuivies 0 0 Indicateurs financiers EBITDA Deuxième trimestre Premier

semestre En millions d'euros 2018 2017 2018 2017 Résultat d'exploitation courant 345 586 228 553 Amortissements, dépréciations et provisions 703 706 1 442 1 387 EBITDA 1 048 1 292 1 670 1 940 Résultat net - part du groupe, retraité Deuxième trimestre Premier

semestre En millions d'euros 2018 2017 2018 2017 Résultat net, part groupe 109 593 - 159 450 Résultat net des activités non poursuivies 0 8 0 8 Résultat de change non réalisé 132 - 405 108 - 461 Variation de la juste valeur des actifs et passifs financiers (dérivés) - 74 - 12 - 60 - 18 Produits et charges non courants - 20 - 6 27 - 8 Impact des taxes sur les retraitements - 22 134 - 22 134 Dépréciation des actifs d'impôts différés 0 0 0 0 Résultat net - part du groupe, retraité 125 312 - 106 105 Coupons sur titres subordonnés -12 -6 -12 -12 Résultat net - part du groupe, retraité incluant les coupons sur titres subordonnés(utilisé pour calculer le bénéfice par action) 113 306 -118 93 Résultat net retraité par action (en €) 0,25 1,23 -0,28 0,31 Retour sur capitaux employés (ROCE) En millions d'euros 30 juin 2018 30 juin 2017 30 juin 2017 30 juin 2016* Ecart d'acquisition et immobilisations incorporelles 1 378 1 309 1 309 1 238 Immobilisations aéronautiques 10 081 9 539 9 539 8 856 Autres immobilisations corporelles 1 443 1 378 1 378 1 414 Droits d'utilisation 5 565 5 553 5 553 5 778 Titres mis en équivalence 294 294 294 73 Autres actifs financiers, hors titres disponibles à la vente, valeurs mobilières de placement et dépôts liés aux dettes financières 122 106 106 90 Provisions, hors retraites, litige cargo et restructuration -2 944 -2 619 -2 619 -2 544 BFR, hors valeur de marché des instruments dérivés -6 669 -6 418 -6 418 -6 155 Capitaux employés au bilan 9 270 9 142 9 142 8 750 Capitaux employés moyens (A) 9 206 8 946 Résultat d'exploitation ajusté des locations opérationnelles 1 610 1 574 - Dividendes reçus - 3 - 2 - Part dans les résultats des entreprises mises en équivalence 13 0 - Charge d'impôt reconnue dans le résultat net ajusté - 481 - 467 Résultat ajusté après impôt (B) 1 139 1 105 ROCE, 12 mois glissants (B/A) 12,4% 12,3% Dette nette Bilan au En millions d'euros 30 juin 2018 30 juin 2017 Dettes financières courantes et non courantes 6 639 7 297 Autres dépôts liés aux locations financières 4 510 4 718 Actifs financiers nantis (swap sur OCÉANE) 0 0 Couvertures de juste valeur sur les dettes 10 19 Intérêts courus non échus - 50 - 76 Dettes financières brutes (A) 11 109 11 958 Trésorerie et équivalent trésorerie 4 074 4 674 Valeurs mobilières de placement à plus de 3 mois 73 73 Trésorerie nantie 265 269 Dépôts (obligations) 450 379 Concours bancaires courant - 9 - 6 Autre 0 - 2 Liquidités nettes (B) 4 853 5 387 Dette nette (A) - (B) 6 256 6 571 Cash-flow libre d'exploitation ajusté Deuxième trimestre Premier

semestre En millions d'euros 2018 2017 2018 2017 Flux net de trésorerie provenant de l'exploitation, activités poursuivies 849 1 223 2 146 2 429 Investissements corporels et incorporels - 595 - 671 -1 534 -1 339 Produits de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 20 30 46 73 Cash-flow libre d'exploitation 274 582 658 1 163 Remboursement de la dette de location - 275 - 248 - 517 - 505 Cash flow libre d'exploitation ajusté - 1 334 141 658 Coût net à l'ESKO Deuxième trimestre Premier

semestre 2018 2017 2018 2017 Chiffre d'affaires (en m€) 6 625 6 627 12 432 12 332 Résultat d'exploitation courant (en m€) - 345 - 586 - 228 - 553 Coût d'exploitation total (en m€) 6 282 6 041 12 204 11 779 Activité passage réseaux - autres recettes (en m€) - 226 - 191 - 414 - 380 Activité cargo - autres recettes fret (en m€) - 76 - 63 - 143 - 127 Chiffre d'affaires externe de la maintenance (en m€) - 471 - 441 - 941 - 890 Transavia - autres recettes (en m€) - 1 - 1 - 11 - 11 Chiffre d'affaires externe des autres activités (en m€) - 8 - 9 - 17 - 19 Coût net (en m€) 5 498 5 336 10 678 10 352 Capacités produites, exprimées en ESKO * 90 656 90 293 172 877 169 900 Coût net à l'ESKO (en centimes d'€ par ESKO) 6,07 5,91 6,18 6,09 Variation brute +2,7% +1,4% Effet change sur les coûts nets (en m€) - 149 - 343 Variation à change constant +5,6% +4,9% Effet prix du carburant (en m€) 160 243 Variation à change et prix du carburant constants +2,5% +2,5% Variation des charges liées aux retraites (en m€) 7 13 Coût unitaire à l'ESKO à change, prix du carburant et charges liées aux retraites constants (en centimes d'€ par ESKO) 6,07 5,93 6,18 6,04 Variation à change, prix du carburant et charges liées aux retraites constants +2,4% +2,3% *La capacité produite par les activités de transport est calculée en additionnant les capacités du réseaux passage (en SKO), de Transavia (en SKO) et du cargo (en TKO) convertie en ESKO basée sur un facteur fixe distinct pour Air France et KLM. Résultats par compagnies

Groupe Air France Deuxième trimestre Premier

semestre 2018 Variation 2018 Variation Chiffre d'affaires (en m€) 3 925 -1,9% 7 479 -1,4% EBITDA (en m€) 439 - 258 744 - 334 Résultat d'exploitation (en m€) 13 - 231 - 164 - 351 Marge d'exploitation (%) 0,3% -5,8 pt -2,2% -4,7 pt Cash-flow d'exploitation avant variation du BFR et paiements liés aux plans de départs volontaires (en m€) 371 - 204 637 - 283 Marge du cash-flow d'exploitation (avant variation du BFR et plans de départs volontaires) 9,5% -4,9 pt 8,5% -3,6 pt Groupe KLM Deuxième trimestre Premier

semestre 2018 Variation 2018 Variation Chiffre d'affaires (en m€) 2 796 +2,8% 5 182 +4,9% EBITDA (en m€) 603 + 3 916 + 49 Résultat d'exploitation (en m€) 328 - 23 388 + 9 Marge d'exploitation (%) 11,7% -1,2 pt 7,5% -0,2 pt Cash-flow d'exploitation avant variation du BFR et paiements liés aux plans de départs volontaires (en m€) 542 + 17 787 + 50 Marge du cash-flow d'exploitation (avant variation du BFR et plans de départs volontaires) 19,4% +0,1 pt 15,2% +0,3 pt NB: Le résultat des deux compagnies n'est pas égal aux chiffres consolidés en raison des écritures intra-groupe



Flotte du groupe au 30 juin 2018 Type d'appareil AF

(dont HOP) KLM

(dont KLC & MP) Transavia Propriété Crédit-bail Loyers opérat. Total En exploit. Ecart 31/12/17 B747-400 12 12 12 12 -1 B777-300 43 14 10 25 22 57 57 B777-200 25 15 24 1 15 40 40 B787-9 6 12 3 3 12 18 18 3 A380-800 10 1 4 5 10 10 A340-300 7 7 7 6 -1 A330-300 5 5 5 5 A330-200 15 8 11 12 23 23 Total long-courrier 106 66 0 68 33 71 172 171 1 B737-900 5 1 1 3 5 5 B737-800 27 65 26 8 58 92 92 5 B737-700 18 8 3 8 15 26 26 A321 20 11 9 20 20 A320 43 2 6 35 43 43 1 A319 35 20 2 13 35 35 -3 A318 18 12 6 18 18 Total moyen-courrier 116 50 73 75 31 133 239 239 3 ATR72-600 6 6 6 6 ATR72-500 2 1 1 2 2 -1 ATR42-500 8 4 4 8 6 -5 Canadair Jet 1000 14 14 14 14 Canadair Jet 700 11 11 11 9 -2 Embraer 190 10 32 6 15 21 42 42 2 Embraer 175 17 5 12 17 17 5 Embraer 170 15 8 2 5 15 15 Embraer 145 18 14 4 18 13 Total Regional 84 49 0 62 34 37 133 124 -1 B747-400ERF 3 3 3 3 B747-400BCF 1 1 1 1 B777-F 2 2 2 2 Total Cargo 2 4 0 6 0 0 6 6 0 Total 308 169 73 211 98 241 550 540 3



Depuis le 1er janvier 2018, le groupe Air France-KLM applique les nouvelles normes IFRS 9,15 et 16. Les comptes consolidés du groupe ont été retraités au 1er Janvier 2017 afin de permettre la comparaison. Variation à change constant Résultat net, part du groupe 2017 retraité d'IFRS 16 incluant un impact positif de 254 millions € au deuxième trimestre et 313 millions € au premier semestre, correspondant à des gains de change sur les dettes de location en USD. sur 12 mois glissants Sur la base des courbes à terme au 27 juillet 2018, prix moyen 2018 du Brent de 73 USD le baril et prix du jet fuel, coûts de mise à bord inclus de 748 USD par tonne. Hypothèse d'EUR/USD à 1,19 en 2018. La définition du ROCE a été revue dans le cadre de la mise en place de la norme IFRS 16. La valeur des actifs liés aux contrats de location des avions correspond à présent à la valeur nette comptable des droits d'utilisation de l'ensemble des contrats de location. De même, le « résultat d'exploitation ajusté des locations opérationnelles » a été remplacé par le « résultat d'exploitation courant » qui, du fait de l'application de la norme IFRS 16, ne comprend plus le coût financier des contrats de location. Enfin, le groupe utilise à présent un taux d'impôt normatif, calculé en fonction des taux d'impôt en vigueur en France et aux Pays-Bas. Air France-KLM Résultats au 30 juin 2018





