AIR FRANCE - KLM : RESULTATS DU TROISIEME TRIMESTRE 2018

Les équipes commerciales d'Air France-KLM ont réalisé une solide performance sur tous les segments d'activité : 28,5 millions de passagers transportés, soit une progression de 2,3% par rapport à l'an dernier,

Recette unitaire du groupe en hausse de 2,0% à change constant,

Forte croissance des revenus, en hausse de + 4,0%, et 5,8% à change constant. Le groupe a enregistré un solide résultat d'exploitation, la réduction des coûts unitaires et la croissance des revenus contribuant à absorber l'impact négatif du carburant et des devises : Résultat d'exploitation de 1 065 millions d'euros, en recul de 77 millions d'euros1 sur l'an dernier, et en hausse de 11 millions à change constant,

Coûts unitaires en baisse de -1% à change, carburant et charges de retraites constants1. La dette nette du groupe a diminué de 222 millions d'euros par rapport au 31 décembre 20171 et s'élevait à 6,3 milliards d'euros, le ratio dette nette/EBITDA est resté stable à 1,4x.

Le groupe a racheté 197 millions d'euros d'obligations hybrides, ce qui qui va permettre une réduction des coupons. Un accord salarial a été conclu le 19 octobre 2018 entre Air France et les organisations syndicales représentatives. Des négociations catégorielles s'ouvriront avec les pilotes la semaine prochaine. PERSPECTIVES POUR L'ANNEE 2018

Le groupe continuera à travailler à l'amélioration de la recette dans un contexte de hausse de sa facture pétrolière : Sur la base des prévisions actuelles et de la poursuite d'un environnement positif en matière de demande, le groupe prévoit une augmentation des revenus de l'activité Passage réseaux au quatrième trimestre 2018, avec des coefficients d'occupations long courrier prévisionnels supérieurs à l'année dernière et une recette unitaire Passage stable à change constant. L'objectif d'évolution des coûts unitaires entre 0% et 1% est confirmé, à change, prix du carburant et charges de retraites constants. Le Conseil d'Administration d'Air France-KLM, présidé par Anne-Marie Couderc, s'est réuni le 29 octobre 2018 pour approuver les comptes des neuf premiers mois de l'année 2018. Benjamin Smith, Directeur général d'Air France-KLM et d'Air France, a commenté :

« Air France-KLM a réalisé un résultat d'exploitation solide sur le trimestre d'été 2018, reflétant l'engagement de toutes ses équipes, sa puissance commerciale et l'attractivité de ses marques. L'accord salarial conclu chez Air France apporte de la stabilité et de nouvelles perspectives pour nos activités et nos salariés. Je suis convaincu que, dans les prochains mois, nous serons capables de nous appuyer sur les forces et atouts du Groupe pour construire une stratégie ambitieuse et innovante, afin d'assurer le succès de nos compagnies et de repositionner Air France-KLM en leader de l'industrie.» Groupe Air France-KLM Troisième trimestre Neuf mois 2018 Variation 2018 Variation1 Passagers (en milliers) 28 531 +2,3% 76 985 +2,6% Recette unitaire par SKO (cts €) 7,05 +2,0% 6,65 +1,6% Résultat d'exploitation (m€) 1 065 - 77 1 292 - 403 Résultat net - part du groupe (m€) 786 + 145 627 - 464 Cash flow libre d'exploitation ajusté (m€) - 14 - 135 127 - 652 Dette nette en fin de période (m€) 6 349 - 222 Revue d'activité sur le troisième trimestre 2018 Activité Réseaux : les équipes commerciales tirent parti de la forte demande estivale Troisième trimestre Neuf mois Réseaux 2018 Variation Variation

à change

constant 2018 Variation Variation

à change

constant Capacité (millions d'ESKO) 87 948 +1,9% 246 874 +1,5% Chiffre d'affaires total (m€) 6 430 +3,0% +5,1% 17 216 +0,9% +4,1% Chiffre d'affaires passage régulier (m€) 6 099 +2,0% +4,2% 16 328 +0,2% +3,5% Recette unitaire par ESKO (cts€) 6,94 +0,1% +2,2% 6,61 -1,2% +2,0% Coût unitaire par ESKO (cts€) 6,01 +2,0% +2,6% 6,23 +1,4% +4,1% Résultat d'exploitation (m€) 810 - 76 + 14 960 - 397 - 272 Au troisième trimestre 2018, la capacité a augmenté de 1,9%. Grâce à la bonne performance de ses équipes commerciales, le chiffre d'affaires de l'activité Réseaux a progressé 5,1% à change constant par rapport à l'an dernier. Cette croissance s'explique principalement par la bonne performance de la recette unitaire des activités Passage et Cargo. Le résultat d'exploitation des activités Passage et Cargo s'est établi à 810 millions d'euros au troisième trimestre 2018, soit une hausse de 14 millions d'euros à change constant par rapport à 2017. Activité Passage : forte performance des lignes sur l'Amérique du nord et l'Asie, demande du Brésil et d'Argentine impactée par la dépréciation des devises locales Troisième trimestre Neuf mois Réseaux passage 2018 Variation Variation

à change constant 2018 Variation Variation

à change constant Passagers (en milliers) 23 369 +1,9% 64 509 +2,0% Capacité (millions de SKO) 78 219 +2,0% 219 214 +1,7% Trafic (millions de PKT) 70 033 +2,4% 192 570 +2,6% Coefficient occupation 89,5% +0,4 pt 87,8% +0,7 pt Chiffre d'affaires total (m€) 5 864 +2,5% +4,7% 15 564 +0,6% +3,8% Chiffre d'affaires passage régulier (m€) 5 608 +1,6% +3,8% 14 894 -0,0% +3,2% Recette unitaire au SKO (cts €) 7,17 -0,4% +1,8% 6,79 -1,7% +1,5% La capacité a augmenté de 2,0% au troisième trimestre 2018, entraînant une croissance du trafic de 2,4%.

Grâce à une politique commerciale dynamique et à son « revenue management », le groupe a pu augmenter la recette unitaire globale par siège kilomètre offert de 1,8%, en dépit d'une base de comparaison élevée au troisième trimestre 2017.

Le réseau long-courrier a enregistré une solide performance avec un coefficient d'occupation en hausse de 0,4 point à 89,5% et une recette unitaire en augmentation de 1,9% sur le trimestre. Les réseaux Amérique du Nord, Asie et Afrique & Moyen-Orient ont été orientés à la hausse, avec des progressions de recette unitaire de 3,8%, 2,5% et 2,8% respectivement. En Amérique Latine, la capacité du groupe a augmenté de 7,7%, pricipalement portée par l'ouverture de la ligne Fortaleza chez Joon et KLM. Cependant, la demande du Brésil et d'Argentine a été impactée par la dépréciation des devises locales et s'est avérée moins forte que prévue, entraînant un recul de la recette unitaire du réseau Amérique Latine de -2,4%. La recette unitaire du réseau Caraïbes et Océan Indien est restée stable. La performance du réseau Moyen-courrier a été globalement positive, avec une croissance de la recette unitaire de 2,1%. Sur le moyen-courrier hub, la recette unitaire a augmenté de 3,3%, les deux hubs contribuant de façon positive aux résultats.

Sur le réseau point-à-point en France, où la pression de la concurrence ferroviaire perdure, la recette unitaire a baissé de 3,0%. Cargo : performance toujours solide en matière de recette unitaire Troisième trimestre Neuf mois Cargo 2018 Variation Variation

à change constant 2018 Variation Variation à change constant Tonnage (en milliers) 289 +3,5% 834 -0,4% Capacité (milliers de TKO) 3 787 +1,6% 10 734 -0,1% Trafic (millions de TKT) 2 204 +3,7% 6 336 +0,3% Coefficient d'occupation 58,2% +1,1 pt 59,0% +0,3 pt Chiffre d'affaires total (m€) 567 +8,8% +9,4% 1 654 +4,5% +7,8% Chiffre d'affaires transport de fret (m€) 491 +7,9% +8,5% 1 434 +3,2% +6,6% Recette unitaire par TKO (cts €) 12,97 +6,1% +6,7% 13,36 +3,3% +6,8% La capacité du Cargo a augmenté de 1,6% par rapport à l'an dernier, soutenue par une forte demande, particulièrement en Asie et en Amérique du Nord. En dépit de circonstances locales difficiles, la performance a été bonne aussi sur l'Amérique Latine.

Le « revenue management » a introduit des hausses de prix pour les avions tout cargo et pour les soutes, ce qui s'est traduit par une recette unitaire en augmentation de 6,7% pour le trimestre. La nouvelle plateforme clients digitale est efficace et contribue à la croissance des ventes, avec une augmentation du canal de distribution en ventes directes. L' utilisation par nos clients des "Air Way Bills" éléctroniques (E-AWB) a progressé à un niveau de 73% au troisième trimestre 2018. Transavia : la hausse de capacité et l'augmentation de recette unitaire compensent la hausse de la facture carburant, permettant de dégager un résultat d'exploitation de 178 millions d'euros et une marge de 29% Troisième trimestre Neuf mois Transavia 2018 Variation 2018 Variation Passagers (en milliers) 5 162 +4,1% 12 476 +6,0% Capacité (millions de SKO) 10 082 +5,8% 24 033 +6,8% Trafic (millions de PKT) 9 363 +5,8% 22 193 +8,8% Coefficient d'occupation 92,9% +0,0 pt 92,3% +1,7 pt Chiffre d'affaires total (m€) 615 +10,6% 1 302 +12,2% Recette unitaire au SKO (cts €) 6,09 +4,5% 5,37 +5,0% Coût unitaire au SKO (cts €) 4,33 +7,8% 4,62 +4,0% Résultat d'exploitation (m€) 178 + 5 181 + 28 Transavia a transporté 5,1 millions de passagers au troisième trimestre 2018, soit une augmentation de 4,1% par rapport à l'année dernière. En dépit d'une base de comparaison 2017 élevée (recette unitaire du T3 2017 en hausse de 9,3%), la recette unitaire a augmenté de 4,5% par rapport à l'an dernier.

Le résultat d'exploitation du troisième trimestre 2018 a atteint 178 millions d'euros, en amélioration de 5 millions d'euros par rapport à l'année passée.

Transavia France, en particulier, a enregistré un excellent trimestre, avec une croissance des capacités de 17% et des recettes unitaires en hausse qui ont porté sa marge d'exploitation à 30%. Maintenance : forte hausse du chiffre d'affaires externe Troisième trimestre Neuf mois Maintenance 2018 Variation Variation

à change

constant 2018 Variation Variation

à change constant Chiffre d'affaires total (m€) 1 061 +2,5% 3 143 +2,5% Chiffre d'affaires externe (m€) 489 +9,4% +9,7% 1 430 +7,0% +14,0% Résultat d'exploitation (m€) 77 - 5 - 5 149 - 39 - 22 Marge d'exploitation (%) 7,6% -0,6 pt -0,6 pt 4,7% -1,4 pt -1,1 pt Les revenus de l'activité Maintenance ont augmenté au troisième trimestre 2018 par rapport à l'année précédente, avec un chiffre d'affaires externe en hausse de 9.7% à change constant, porté par la bonne performance de l'activité Moteurs. La marge d'exploitation, exprimée en pourcentage des revenus totaux, s'est élevée à 7,2%, en retrait de 0,6 point à change constant. Le carnet de commandes de la Maintenance s'est établi à 10,7 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre 2018, en hausse de 0,3 milliard de dollars par rapport à fin 2017 principalement grâce à de nouveaux contrats Equipements et Moteurs. Groupe Air France-KLM : croissance du chiffre d'affaires de 4,0% et 5,8% à change constant, résultat d'exploitation de 1,07 milliard d'euros Troisième trimestre Neuf mois 2018 Variation Variation

à données comparables 2018 Variation Variation à données comparables Capacité (ESKO m) 98 030 +2,3% 270 908 +1,9% Capacité hors Cargo (SKO m) 88 301 +2,4% 243 247 +2,2% Recette unitaire au ESKO (cts €) 6,85 +0,5% +2,4% 6,50 -0,9% +2,1% Chiffre d'affaires (m€) 7 545 +4,0% +5,8% 19 977 +2,0% +5,3% EBITDA (m€) 1 771 - 82 6 3 441 - 352 - 210 Résultat d'exploitation (m€) 1 065 - 77 11 1 292 - 403 - 267 Marge opérationnelle (%) 14,1% -1,6 pt -0,7 pt 6,5% -2,2 pt -1,7 pt Résultat net, part du groupe (m€) 786 + 145 627 - 464 Au troisième trimestre 2018, le résultat d'exploitation du groupe Air France-KLM a bien résisté en s'établissant à 1 065 millions d'euros, en recul de 77 millions d'euros par rapport à l'année précédente, et en hausse de 11 millions à change constant. La solide performance commerciale associée aux efforts de réduction des coûts ont contribué à compenser pour une large part les effets négatifs de l'augmentation du pétrole et des devises. Les recettes unitaires et coûts unitaires ont généré des contributions positives respectives de 155 et 55 millions d'euros. La facture de carburant incluant les couvertures s'est élevée à 1 377 millions d'euros, en augmentation de 229 millions d'euros et de 223 millions d'euros à change constant, en raison de la hausse du prix de carburant. La couverture positive du carburant au troisième trimestre 2018 a dégagé un gain de 240 millions d'euros. Les variations de change ont eu un impact négatif de 128 millions d'euros sur le chiffre d'affaires et un impact positif sur les coûts de 40 millions d'euros incluant les couvertures de change. L'impact net a donc été négatif de 88 millions d'euros sur le troisième trimestre 2018. Coût unitaire en diminution de 1%, en cohérence avec l'objectif d'une variation sur l'année comprise entre 0 et +1%

A change, prix du carburant et charges de retraite constants, le coût unitaire a baissé de -1,0% au troisième trimestre 2018.

Pour les neuf premiers mois de l'année, l'accord salarial signé chez Air France le 19 octobre 2018 entraînera un coût de 40 millions d'euros environ qui sera enregistré dans les comptes au quatrième trimestre 2018. Coûts salariaux constants et hausse de productivité du personnel soutenue par l'augmentation de capacité

La productivité, mesurée en RSKO par ETP, a augmenté de 0,6% tandis que la capacité a progressé de 2,3%.

Le nombre de salariés a été augmenté de 1 400 ETP dont 250 ETP pilotes et 300 ETP personnels navigants commerciaux pour accompagner la croissance des capacités. Le personnel au sol a augmenté de 850 ETP, principalement dans les départements d'innovation informatique, les activités pour compte de tiers de la maintenance et les centres de service aux clients.

Les coûts salariaux nets ont reculé de -0,6% sur le troisième 2018 par rapport à 2017. Ils auraient été stables en incluant les coûts trimestriels relatifs au nouvel accord salarial d'Air France. Réduction de la dette nette au 30 septembre 2018 Troisième trimestre Neuf mois En millions d'euros 2018 Variation 2018 Variation Cash-flow avant variation du BFR et plans de départ volontaires, activités poursuivies 1 594 - 47 3 028 - 269 Paiements liés aux plans de départs volontaires - 12 + 15 - 133 - 33 Variation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) - 823 - 168 10 - 181 Cash-flow d'exploitation 759 - 200 2 905 - 483 Investissements nets avant opérations de sale & lease-back* - 554 43 -2 042 - 179 Cash-flow libre d'exploitation 205 - 157 863 - 662 Réduction des dettes de location - 219 22 - 736 10 Cash-flow libre d'exploitation ajusté ** - 14 - 135 127 - 652 * Somme des « Investissements corporels et incorporels » et « Produits de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles » tels que présentés dans le tableau des flux de trésorerie consolidé.

** Le « Cash-flow libre d'exploitation ajusté » est le « Cash-flow libre d'exploitation » après déduction du remboursement des dettes de location. Cash-flow libre d'exploitation ajusté de +127 millions d'euros pour les neuf premiers mois 2018

Le cash-flow libre d'exploitation ajusté du groupe s'est élevé à 127 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2018, en diminution de 652 millions d'euros par rapport à 2017. Cette baisse s'explique par l'impact des grèves et par une hausse de 221 millions d'euros des investissements nets. Réduction de la dette nette entrainée par la génération ajustée de cash-flow libre d'exploitation et le remboursement de dettes de location En millions d'euros 30 sep 2018 31 déc 2017 Dette nette 6 349 6 571 EBITDA 4 425 4 779 Dette nette / EBITDA 1,4 x 1,4 x Au 30 septembre 2018, le groupe a racheté 197 millions d'euros d'obligations hybrides perpétuelles, ce qui permet une réduction nette des coupons de 11 millions d'euros jusqu'à l'échéance d'octobre 2020. Ces obligations hybrides n'étant pas comptabilisées en dette, leur rachat a eu un effet négatif sur la dette nette.

En dépit de cet impact, le groupe a réduit sa dette nette à 6 349 millions d'euros au 30 septembre 2018 contre 6 571 millions d'euros au 31 décembre 2017. Cette diminution de 222 millions d'euros s'explique par la génération de cash-flow libre d'exploitation et le remboursement de dettes de location.

Le ratio dette nette / EBITDA reste stable à 1,4x au 30 septembre 2018 par rapport au 31 décembre 2017. Air France et KLM : solide niveau de croissance et de marges sur l'été Troisième trimestre Neuf mois 2018 Variation 2018 Variation Air France 493 - 66 328 - 418 Marge opérationnelle (%) 10,8% -1,9 pt 2,7% -3,5 pt KLM 573 - 15 960 - 7 Marge opérationnelle (%) 18,4% -1,5 pt 11,6% -0,7 pt Perspectives Le contexte global reste incertain au regard de l'environnement géopolitique actuel et des tendances haussières sur le prix du carburant. Les prévisions suivantes ont donc été ajustées en conséquence pour l'année 2018 : Hausse de capacité ramenée à +2,0% à 2,5% pour le réseau Passage

Facture de carburant 2018 prévue en augmentation de 500 millions d'euros par rapport à 2017 , et facture carburant 2019 prévue en augmentation de 900 millions d'euros par rapport à 2018 .

Plan d'investissement géré dans une fourchette comprise entre 2,4 à 2,6 milliards d'euros, en raison d'ajustements liés à IFRS16 et de la décision d'acheter des moteurs plutôt que de les louer. Sur la base des prévisions actuelles et de la poursuite d'un environnement positif en matière de demande, le groupe prévoit une augmentation des revenus de l'activité Passage réseaux au quatrième trimestre 2018, avec des coefficients d'occupations long courrier prévisionnels supérieurs à l'année dernière et une recette unitaire Passage stable à change constant. Le groupe conserve inchangées les prévisions suivantes pour l'exercice 2018 : Objectif de coût unitaire entre 0% et +1,0% à change, prix du carburant et charges de retraite constants,

Réduction de la dette nette par rapport au 31 décembre 2017,

Effet de change négatif : 150 millions d'euros. ***** Les comptes du troisième trimestre 2018 n'ont pas été audités par les commissaires aux comptes. La présentation des résultats sera disponible le 31 octobre 2018 sur www.airfranceklm.com , à partir de 7h15 CET.

Une conférence audio animée par Benjamin Smith et Frédéric Gagey aura lieu le 31 octobre 2018 à 08h00.



Compte de résultat Troisième trimestre Neuf mois En millions d'euros 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Chiffre d'affaires 7 544 7 256 +4.0% 19,976 19,588 +2.0% Autres produits de l'activité 1 1 +0.0% 1 1 +0.0% Chiffre d'affaires 7 545 7 257 +4.0% 19,977 19,589 +2.0% Carburant avions -1 377 -1 148 +19.9% -3,622 -3,428 +5.7% Affrètements aéronautiques - 158 - 132 +19.7% -434 -388 +11.9% Redevances aéronautiques - 513 - 513 +0.0% -1,419 -1,445 -1.8% Commissariat - 211 - 214 -1.4% -586 -602 -2.7% Achats de prestations en escale - 501 - 457 +9.6% -1,481 -1,313 +12.8% Achats et consommations d'entretien aéronautiques - 586 - 594 -1.3% -1,769 -1,779 -0.6% Frais commerciaux et de distribution - 266 - 234 +13.7% -776 -700 +10.9% Autres frais - 399 - 332 +20.2% -1,223 -1,057 +15.7% Frais de personnel -1 916 -1 927 -0.6% -5,728 -5,652 +1.3% Impôts et taxes - 40 - 39 +2.6% -127 -122 +4.1% Autres produits et charges 193 186 +3.8% 629 690 -8.8% EBITDA 1 771 1 853 -4.4% 3,441 3,793 -9.3% Amortissements, dépréciations et provisions - 707 - 711 -0.6% -2,149 -2,098 +2.4% Résultat d'exploitation 1 065 1 142 -6.7% 1,292 1,695 -23.8% Cessions de matériel aéronautique 3 - 2 nm -1 19 nm Autres produits et charges non récurrents 18 - 313 nm -5 -326 -98.5% Résultat des activités opérationnelles 1 085 827 +31.2% 1,286 1,388 -7.3% Coût de l'endettement financier brut - 118 - 145 -18.6% -354 -443 -20.1% Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie 9 7 +28.6% 29 27 +7.4% Coût de l'endettement financier net - 109 - 138 -21.0% -325 -416 -21.9% Autres produits et charges financiers - 61 164 nm -135 538 nm Résultat avant impôt des entreprises intégrées 915 853 +7.3% 826 1,510 -45.3% Impôts sur les résultats - 136 - 220 -38.2% -203 -425 -52.2% Résultat net des entreprises intégrées 780 633 +23.2% 623 1,085 -42.6% Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence 7 9 -22.2% 6 16 -62.5% Résultat des activités poursuivies 787 643 +22.4% 629 1,102 -42.9% Résultat net des activités non poursuivies 0 0 nm 0 -8 -100.0% Résultat de l'exercice 787 642 +22.6% 629 1,093 -42.5% Intérêts minoritaires - 1 - 2 -50.0% -2 -3 -33.3% Résultat net (Part du groupe) 786 641 +22.6% 627 1,091 -42.5% Bilan consolidé Actif 30 sep 2018 31 déc 2017 En millions d'euros Goodwill 217 216 Immobilisations incorporelles 1 174 1 122 Immobilisations aéronautiques 10 187 9 634 Autres immobilisations corporelles 1 462 1 418 Droit d'utilisation 5 361 5 915 Titres mis en équivalence 299 301 Actifs de retraite 768 590 Autres actifs financiers 1 499 1 242 Impôts différés 255 422 Autres débiteurs 348 239 Actif non courant de la vente 21 570 21 099 Actifs détenus en vue de la vente 0 0 Autres actifs financiers 327 421 Stocks et en-cours 676 557 Créances clients 2 621 2 164 Autres débiteurs 1 743 1 242 Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 891 4 674 Actif courant 9 258 9 058 Total actif 30 828 30 157

Passif 30 sep 2018 31 déc 2017 En millions d'euros Capital 429 429 Primes d'émission et de fusion 4 139 4 139 Actions d'autocontrôle - 67 - 67 Titres subordonnés 403 600 Réserves et résultat -1 626 -2 713 Capitaux propres (Propriétaires de la société mère) 3 278 2 388 Participations ne donnant pas le contrôle 14 12 Capitaux propres 3 292 2 400 Provisions retraite 2 090 2 202 Autres provisions 3 248 3 006 Dettes financières 6 019 5 919 Dettes de loyers 3 848 4 153 Impôts différés 196 11 Autres créditeurs 228 361 Passif non courant 15 629 15 652 Provisions 170 282 Dettes financières 692 1 378 Dettes de loyers 946 993 Dettes fournisseurs 2 610 2 365 Titres de transport émis et non utilisés 3 336 3 017 Programme de fidélisation 835 819 Autres créditeurs 3 303 3 245 Concours bancaires 15 6 Passif courant 11 907 12 105 Total capitaux propres et passifs 30 828 30 157 Tableau des flux de trésorerie consolidés du 1er janvier au 30 septembre 2018 En millions d'euros 30 sep 2018 30 sep 2017 Résultat net des activités poursuivies 629 1 101 Résultat net des activités non poursuivies 0 - 8 Dotations aux amortissements et provisions d'exploitation 2 149 2 098 Dotations nettes aux provisions financières 93 91 Résultat sur cessions d'actifs corporels et incorporels - 18 - 17 Résultat sur cessions de filiales et participations 1 - 2 Résultats non monétaires sur instruments financiers 25 44 Ecart de change non réalisé 118 - 675 Pertes de valeur 0 0 Autres éléments non monétaires - 283 213 Résultats des sociétés mises en équivalence - 6 - 16 Impôts différés 187 368 Capacité d'autofinancement 2 895 3 197 Dont activités non poursuivies 0 0 (Augmentation) / diminution des stocks - 102 - 15 (Augmentation) / diminution des créances clients - 471 - 486 Augmentation / (diminution) des dettes fournisseurs 222 62 Variation des autres débiteurs et créditeurs 361 630 Variation du besoin en fonds de roulement 10 191 Variation du besoin en fonds de roulement des activités non poursuivies 0 0 Flux net de trésorerie provenant de l'exploitation 2 905 3 388 Investissements corporels et incorporels -2 138 -1 947 Produits de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 96 84 Perte de contrôle de filiales, cession de titres de sociétés non contrôlées 5 3 Prise de contrôle de filiales et participations, achats de parts dans les sociétés non contrôlées - 9 - 7 Dividendes reçus 4 2 Diminution / (augmentation) nette des placements de plus de 3 mois 5 - 276 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement des activités non poursuivies 0 0 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -2 037 -2 141 Augmentation de capital 0 0 Titres subordonnés (dont prime) - 211 0 Emission de nouveaux emprunts 532 560 Remboursement de dettes financières -1 182 - 801 Remboursement de dettes de location - 736 - 746 Diminution / (augmentation) nette des prêts - 52 - 74 Dividendes et coupons sur dettes subordonnées distribués - 12 - 1 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement des activités non poursuivies 0 0 Flux net de trésorerie lié aux activités de financement -1 661 -1 062 Effet des variations de change sur la trésorerie, équivalents de trésorerie et les concours bancaires courants 2 - 26 Effet des variations de change sur la trésorerie, équivalents de trésorerie et les concours bancaires courants des opérations non poursuivies 0 0 Variation de la trésorerie nette - 791 159 Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à l'ouverture 4 667 3 933 Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à la clôture 3 876 4 092 Variation de la trésorerie nette des activités non poursuivies 0 0 Indicateurs financiers EBITDA Troisième trimestre Neuf mois En millions d'euros 2018 2017 2018 2017 Résultat d'exploitation courant 1 065 1 142 1 292 1 695 Amortissements, dépréciations et provisions 707 711 2 149 2 098 EBITDA 1 771 1 853 3 441 3 793

Résultat net - part du groupe, retraité Troisième trimestre Neuf mois En millions d'euros 2018 2017 2018 2017 Résultat net, part groupe 786 641 627 1 091 Résultat net des activités non poursuivies 0 0 0 8 Résultat de change non réalisé - 157 - 214 - 49 - 675 Variation de la juste valeur des actifs et passifs financiers (dérivés) - 14 3 - 74 - 15 Produits et charges non courants - 21 315 6 307 Impact des taxes sur les retraitements 57 - 23 35 111 Dépréciation des actifs d'impôts différés 0 0 0 0 Résultat net - part du groupe, retraité 651 722 545 827 Coupons sur titres subordonnés -6 -6 -18 -18 Résultat net - part du groupe, retraité incluant les coupons sur titres subordonnés(utilisé pour calculer le bénéfice par action) 645 716 527 809 Résultat net retraité par action (en €) 1,51 2,12 1,23 2,71

Retour sur capitaux employés (ROCE)

En millions d'euros 30 sep 2018 30 sep 2017 30 sep 2017 30 sep 2016 Ecart d'acquisition et immobilisations incorporelles 1 390 1 329 1 329 1 254 Immobilisations aéronautiques 10 187 9 740 9 740 8 878 Autres immobilisations corporelles 1 462 1 377 1 377 1 405 Droits d'utilisation 5 361 5 744 5 744 5 778 Titres mis en équivalence 299 303 303 78 Autres actifs financiers, hors titres disponibles à la vente, valeurs mobilières de placement et dépôts liés aux dettes financières 123 105 105 91 Provisions, hors retraites, litige cargo et restructuration -3 002 -2 715 -2 715 -2 524 BFR, hors valeur de marché des instruments dérivés -5 865 -5 806 -5 806 -5 453 Capitaux employés au bilan 9 955 10 077 10 077 9 507 Capitaux employés moyens (A) 10 016 9 792 Résultat d'exploitation ajusté des locations opérationnelles 1 533 1 883 - Dividendes reçus - 2 - 3 - Part dans les résultats des entreprises mises en équivalence 10 7 - Charge d'impôt reconnue dans le résultat net ajusté - 458 - 561 Résultat ajusté après impôt (B) 1 083 1 326 ROCE, 12 mois glissants (B/A) 10,8% 13,5% Dette nette Bilan au En millions d'euros 30 sep 2018 31 déc 2017 Dettes financières courantes et non courantes 6 369 6 955 Autres dépôts liés aux locations financières 4 710 5 060 Actifs financiers nantis (swap sur OCÉANE) 0 0 Couvertures de juste valeur sur les dettes 11 19 Intérêts courus non échus - 63 - 76 Dettes financières brutes (A) 11 027 11 958 Trésorerie et équivalent trésorerie 3 891 4 674 Valeurs mobilières de placement à plus de 3 mois 73 73 Trésorerie nantie 264 269 Dépôts (obligations) 465 379 Concours bancaires courant - 15 - 6 Autre 0 - 2 Liquidités nettes (B) 4 678 5 387 Dette nette (A) - (B) 6 349 6 571 Cash-flow libre d'exploitation ajusté Troisième trimestre Neuf mois En millions d'euros 2018 2017 2018 2017 Flux net de trésorerie provenant de l'exploitation, activités poursuivies 759 959 2 905 3 388 Investissements corporels et incorporels - 604 - 608 -2 138 -1 947 Produits de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 50 11 96 84 Cash-flow libre d'exploitation 205 362 863 1 525 Remboursement de la dette de location - 219 - 241 - 736 - 746 Cash flow libre d'exploitation ajusté - 14 121 127 779

Coût net à l'ESKO Troisième trimestre Neuf mois 2018 2017 2018 2017 Chiffre d'affaires (en m€) 7 545 7 257 19 977 19 589 Résultat d'exploitation courant (en m€) -1 065 -1 142 -1 292 -1 695 Coût d'exploitation total (en m€) 6 480 6 115 18 685 17 894 Activité passage réseaux - autres recettes (en m€) - 255 - 199 - 669 - 580 Activité cargo - autres recettes fret (en m€) - 76 - 66 - 219 - 193 Chiffre d'affaires externe de la maintenance (en m€) - 489 - 447 -1 430 -1 336 Transavia - autres recettes (en m€) 0 0 - 11 - 9 Chiffre d'affaires externe des autres activités (en m€) - 10 - 12 - 28 - 31 Coût net (en m€) 5 650 5 391 16 328 15 745 Capacités produites, exprimées en ESKO * 98 030 95 844 270 908 265 744 Coût net à l'ESKO (en centimes d'€ par ESKO) 5,76 5,63 6,03 5,92 Variation brute +2,4% +1,7% Effet change sur les coûts nets (en m€) - 34 - 377 Variation à change constant +3,0% +4,2% Effet prix du carburant (en m€) 223 466 Variation à change et prix du carburant constants -1,0% +1,2% Variation des charges liées aux retraites (en m€) 0 13 Coût unitaire à l'ESKO à change, prix du carburant et charges liées aux retraites constants (en centimes d'€ par ESKO) 5,76 5,82 6,03 5,96 Variation à change, prix du carburant et charges liées aux retraites constants -1,0% +1,1% *La capacité produite par les activités de transport est calculée en additionnant les capacités du réseaux passage (en SKO), de Transavia (en SKO) et du cargo (en TKO) convertie en ESKO basée sur un facteur fixe distinct pour Air France et KLM. Résultats par compagnies Groupe Air France Troisième trimestre Neuf mois 2018 Variation 2018 Variation Chiffre d'affaires (en m€) 4 580 +3,5% 12 058 +0,4% EBITDA (en m€) 951 - 69 1 695 - 403 Résultat d'exploitation (en m€) 493 - 66 328 - 418 Marge d'exploitation (%) 10,8% -1,9 pt 2,7% -3,5 pt Cash-flow d'exploitation avant variation du BFR et paiements liés aux plans de départs volontaires (en m€) 883 - 33 1 519 - 318 Marge du cash-flow d'exploitation (avant variation du BFR et plans de départs volontaires) 19,3% -1,4 pt 12,6% -2,7 pt

Groupe KLM Troisième trimestre Neuf mois 2018 Variation 2018 Variation Chiffre d'affaires (en m€) 3 110 +5,2% 8 292 +5,0% EBITDA (en m€) 818 - 17 1 734 + 32 Résultat d'exploitation (en m€) 573 - 15 960 - 7 Marge d'exploitation (%) 18,4% -1,5 pt 11,6% -0,7 pt Cash-flow d'exploitation avant variation du BFR et paiements liés aux plans de départs volontaires (en m€) 704 - 61 1 491 - 13 Marge du cash-flow d'exploitation (avant variation du BFR et plans de départs volontaires) 22,6% -3,3 pt 18,0% -1,1 pt NB: Le résultat des deux compagnies n'est pas égal aux chiffres consolidés en raison des écritures intra-groupe

Flotte du groupe au 30 septembre 2018 Type d'appareil AF

(dont HOP) KLM

(dont KLC & MP) Transavia Propriété Crédit-bail Loyers opérat. Total En exploit. Ecart 31/12/17 B747-400 12 12 12 12 -1 B777-300 43 14 10 25 22 57 57 B777-200 25 15 24 1 15 40 40 B787-9 6 13 4 3 12 19 19 4 A380-800 10 1 4 5 10 10 A340-300 6 6 6 6 -1 A330-300 5 5 5 5 A330-200 15 8 11 12 23 23 Total long-courrier 105 67 0 68 33 71 172 172 2 B737-900 5 1 1 3 5 5 B737-800 27 67 25 10 59 94 93 6 B737-700 18 8 3 8 15 26 26 A321 20 11 9 20 20 A320 43 3 5 35 43 43 1 A319 35 20 2 13 35 35 -3 A318 18 12 6 18 18 Total moyen-courrier 116 50 75 75 32 134 241 240 4 ATR72-600 6 6 6 6 ATR72-500 2 1 1 2 2 -1 ATR42-500 7 3 4 7 7 -4 Canadair Jet 1000 14 14 14 14 Canadair Jet 700 11 11 11 8 -3 Embraer 190 10 32 7 14 21 42 42 2 Embraer 175 17 3 14 17 17 5 Embraer 170 15 9 1 5 15 15 Embraer 145 18 14 4 18 13 Total Regional 83 49 0 61 34 37 132 124 -1 B747-400ERF 3 3 3 3 B747-400BCF 1 1 1 1 B777-F 2 2 2 2 Total Cargo 2 4 0 6 0 0 6 6 0 Total 306 170 75 210 99 242 551 542 5



Depuis le 1er janvier 2018, le groupe Air France-KLM applique les nouvelles normes IFRS 9,15 et 16. Les comptes consolidés du groupe ont été retraités au 1er Janvier 2017 afin de permettre la comparaison Passage et Transavia, variation à change constant Cf note page 4 A change constant A change constant Eléments exceptionnels sur le Résutat net, part du groupe au 2017 :

- Effet positif après impôts de 98 m€ au T3 2017 et 339 m€ sur 9M 2017, en raison du retraitement IFRS16 de la dette de location en dollars,

- Charge non courante de 223 m€ après impôts au T3 2017 en raison de la décomptabilisation des actifs de retraite des personnels de cabine de KLM.

Si l'on exclut ces éléments exceptionnels, variation du Résultat net, part du groupe de +10m€ au T3 2018 et -358 m€ sur 9M 2018 par rapport à 2017. sur 12 mois glissants 194,5 m€ au titre de l'offre contractuelle de rachat lancée le 3 septembre 2018 et 2,2 m€ de gré à gré au même prix Sur la base des courbes à terme au 26 octobre 2018, prix moyen du Brent de 74 USD le baril en 2018 et de 76 USD en 2019 et prix du jet fuel, coûts de mise à bord inclus de 756 USD par tonne en 2018 et 799 USD en 2019. Hypothèse d'EUR/USD à 1,18 en 2018 et 1,16 en 2019. La définition du ROCE a été revue dans le cadre de la mise en place de la norme IFRS 16. La valeur des actifs liés aux contrats de location des avions correspond à présent à la valeur nette comptable des droits d'utilisation de l'ensemble des contrats de location. De même, le « résultat d'exploitation ajusté des locations opérationnelles » a été remplacé par le « résultat d'exploitation courant » qui, du fait de l'application de la norme IFRS 16, ne comprend plus le coût financier des contrats de location. Enfin, le groupe utilise à présent un taux d'impôt normatif, calculé en fonction des taux d'impôt en vigueur en France et aux Pays-Bas. AIR FRANCE-KLM RESULTATS DU TROISIEME TRIMESTRE 2018





