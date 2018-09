AIR FRANCE - KLM : Résultats définitifs de l'offre contractuelle de rachat sur obligations subordonnées perpétuelles émises en 2015

Roissy, le 12 septembre 2018

Résultats définitifs de l'offre contractuelle de rachat d'Air France-KLM sur ses obligations subordonnées perpétuelles émises en 2015 (ISIN : FR0012650281)

Air France-KLM (la « Société ») annonce aujourd'hui les résultats définitifs de l'offre contractuelle de rachat (l' « Offre de Rachat ») lancée le 3 septembre 2018, portant sur tout ou partie de ses obligations subordonnées perpétuelles d'un montant de 600 millions d'euros et disposant d'une première option de remboursement le 1er octobre 2020 au gré de la Société (ISIN: FR0012650281), émises en 2015 et dont le montant en circulation est de 600 millions d'euros avant la réalisation de l'Offre de Rachat (les « Obligations »).

Des Obligations pour un montant nominal total de 194,5 millions d'euros, représentant 32,4% des obligations en circulation, ont été apportées à l'Offre de Rachat et acceptées. Par conséquent, le montant nominal des Obligations restant en circulation après la réalisation de l'Offre de Rachat est de 405,5 millions d'euros.

Cette opération permet à la Société de continuer à optimiser ses coûts de financement et s'inscrit dans une gestion dynamique de sa structure de bilan.

