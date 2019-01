AIR FRANCE - KLM : TRAFIC DE DECEMBRE 2018

Le 9 janvier 2019

TRAFIC DU MOIS DE DECEMBRE 2018

Le groupe Air France-KLM a transporté plus de 100 millions de passagers pour la première fois en 2018, dont 7,7 millions en décembre 2018.

Faits marquants du mois

Activité passage réseaux

(Air France, KLM, HOP!) Capacité

(SKO, var, en %) Trafic

(PKT, var, en %) Coefficient d'occupation (%) Variation (en points) Long-Courrier + 3,5% + 3,1% 86,8% - 0,3 Amérique du nord + 6,3% + 4,2% 86,2% - 1,8 Amérique latine + 11,9% + 10,7% 88,3% - 1,0 Asie + 1,6% + 2,7% 87,5% + 1,0 Afrique-Moyen Orient - 1,0% - 1,1% 83,9% - 0,1 Caraïbes-Océan Indien - 1,7% - 1,5% 88,2% + 0,2 Court et Moyen-Courrier + 3,7% + 2,3% 79,7% - 1,1 Total groupe + 3,5% + 3,0% 85,4% - 0,4

6,8 millions de passagers, + 2,6%

Les mouvements de protestations en France ont eu un impact négatif d'environ 15 millions d'euros sur les revenues

Activité Transavia Capacité

(SKO, var, en %) Trafic

(PKT, var, en %) Coefficient d'occupation (%) Variation (en points) Total + 16,1% + 16,1% 88,5% + 0,0

0,9 million de passagers, + 11,6%

Activité total groupe (Air France, KLM, HOP!, Transavia) Capacité

(SKO, var, en %) Trafic

(PKT, var, en %) Coefficient d'occupation (%) Variation (en points) Total + 4,4% + 3,9% 85,7% - 0,4

7,7 millions de passagers, +3,6%

Activité cargo Capacité

(TKO, var, en %) Trafic

(TKT, var, en %) Coefficient de remplissage (%) Variation (en points) Total - 0,1% + 1,4% 63,4% + 1,0

Agenda

8 février 2019: trafic de janvier 2019

20 février 2019: présentation des résultats annuels 2018

8 mars 2019: trafic de février 2019

STATISTIQUES

Activité passage réseaux*

Décembre Année Total activité passage réseaux* 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Passagers transportés (milliers) 6 786 6 615 2,6% 85 619 83 938 2,0% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 20 786 20 184 3,0% 255 405 248 428 2,8% Siège kilomètre offert (m de SKO) 24 330 23 500 3,5% 292 184 286 127 2,1% Coefficient d'occupation (%) 85,4% 85,9% (0,4) 87,4% 86,8% 0,6 Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 2 274 2 214 2,7% 27 435 26 762 2,5% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 17 107 16 587 3,1% 206 919 200 723 3,1% Siège kilomètre offert (m de SKO) 19 711 19 048 3,5% 233 957 228 339 2,5% Coefficient d'occupation (%) 86,8% 87,1% (0,3) 88,4% 87,9% 0,5 Amérique du nord Passagers transportés (milliers) 619 594 4,2% 8 257 7 990 3,3% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 4 397 4 220 4,2% 58 858 56 933 3,4% Siège kilomètre offert (m de SKO) 5 102 4 800 6,3% 66 223 64 272 3,0% Coefficient d'occupation (%) 86,2% 87,9% (1,8) 88,9% 88,6% 0,3 Amérique latine Passagers transportés (milliers) 317 283 12,0% 3 452 3 169 8,9% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 998 2 708 10,7% 33 004 30 360 8,7% Siège kilomètre offert (m de SKO) 3 395 3 033 11,9% 36 765 33 865 8,6% Coefficient d'occupation (%) 88,3% 89,3% (1,0) 89,8% 89,7% 0,1 Asie Passagers transportés (milliers) 528 515 2,6% 6 419 6 224 3,1% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 4 539 4 419 2,7% 56 157 54 610 2,8% Siège kilomètre offert (m de SKO) 5 189 5 108 1,6% 62 079 60 797 2,1% Coefficient d'occupation (%) 87,5% 86,5% 1,0 90,5% 89,8% 0,6 Afrique-Moyen Orient Passagers transportés (milliers) 480 487 (1,4%) 5 581 5 671 (1,6%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 743 2 772 (1,1%) 31 575 31 735 (0,5%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 3 269 3 302 (1,0%) 37 816 38 368 (1,4%) Coefficient d'occupation (%) 83,9% 84,0% (0,1) 83,5% 82,7% 0,8 Caraïbes-Océan Indien Passagers transportés (milliers) 329 335 (2,0%) 3 726 3 708 0,5% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 431 2 467 (1,5%) 27 325 27 085 0,9% Siège kilomètre offert (m de SKO) 2 757 2 806 (1,7%) 31 075 31 037 0,1% Coefficient d'occupation (%) 88,2% 87,9% 0,2 87,9% 87,3% 0,7 Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 4 512 4 401 2,5% 58 184 57 176 1,8% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 3 679 3 597 2,3% 48 486 47 705 1,6% Siège kilomètre offert (m de SKO) 4 618 4 452 3,7% 58 226 57 788 0,8% Coefficient d'occupation (%) 79,7% 80,8% (1,1) 83,3% 82,6% 0,7

* Air France KLM et HOP!

Transavia

Décembre Année Transavia 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Passagers transportés (milliers) 895 802 11,6% 15 828 14 773 7,1% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 1 698 1 463 16,1% 28 392 25 793 10,1% Siège kilomètre offert (m de SKO) 1 918 1 653 16,1% 30 849 28 456 8,4% Coefficient d'occupation (%) 88,5% 88,5% 0,0 92,0% 90,6% 1,4

Total groupe**

Décembre Année Total groupe** 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Passagers transportés (milliers) 7 682 7 417 3,6% 101 447 98 711 2,8% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 22 484 21 646 3,9% 283 797 274 221 3,5% Siège kilomètre offert (m de SKO) 26 248 25 153 4,4% 323 033 314 583 2,7% Coefficient d'occupation (%) 85,7% 86,1% (0,4) 87,9% 87,2% 0,7

** Air France KLM HOP! et Transavia

Activité cargo

Décembre Année Total groupe 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 766 756 1,4% 8 657 8 595 0,7% Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 1 209 1 211 (0,1%) 14 365 14 354 0,1% Coefficient de remplissage (%) 63,4% 62,4% 1,0 60,3% 59,9% 0,4

Activité Air France et HOP!

Décembre Année Total activité passage réseaux 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Passagers transportés (milliers) 4 098 4 107 (0,2%) 51 449 51 249 0,4% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 12 058 11 915 1,2% 147 729 144 941 1,9% Siège kilomètre offert (m de SKO) 14 293 13 884 2,9% 171 368 169 061 1,4% Coefficient d'occupation (%) 84,4% 85,8% (1,5) 86,2% 85,7% 0,5

Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 1 336 1 320 1,2% 16 128 15 883 1,5% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 9 831 9 679 1,6% 118 677 116 033 2,3% Siège kilomètre offert (m de SKO) 11 421 11 081 3,1% 135 650 133 177 1,9% Coefficient d'occupation (%) 86,1% 87,3% (1,3) 87,5% 87,1% 0,4

Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 2 762 2 787 (0,9%) 35 321 35 365 (0,1%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 227 2 236 (0,4%) 29 052 28 908 0,5% Siège kilomètre offert (m de SKO) 2 873 2 803 2,5% 35 718 35 884 (0,5%) Coefficient d'occupation (%) 77,5% 79,8% (2,2) 81,3% 80,6% 0,8

Décembre Année Activité cargo 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 349 338 3,3% 3 808 3 753 1,5% Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 598 597 0,1% 7 126 6 974 2,2% Coefficient de remplissage (%) 58,4% 56,5% 1,8 53,4% 53,8% (0,4)

Activité KLM

Décembre Année Total activité passage réseaux 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Passagers transportés (milliers) 2 688 2 509 7,2% 34 170 32 689 4,5% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 8 729 8 269 5,6% 107 676 103 487 4,0% Siège kilomètre offert (m de SKO) 10 036 9 616 4,4% 120 815 117 066 3,2% Coefficient d'occupation (%) 87,0% 86,0% 1,0 89,1% 88,4% 0,7

Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 937 895 4,8% 11 307 10 878 3,9% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 7 276 6 908 5,3% 88 242 84 690 4,2% Siège kilomètre offert (m de SKO) 8 291 7 967 4,1% 98 307 95 162 3,3% Coefficient d'occupation (%) 87,8% 86,7% 1,1 89,8% 89,0% 0,8

Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 1 751 1 614 8,5% 22 863 21 811 4,8% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 1 452 1 361 6,7% 19 433 18 796 3,4% Siège kilomètre offert (m de SKO) 1 745 1 649 5,8% 22 508 21 904 2,8% Coefficient d'occupation (%) 83,2% 82,5% 0,7 86,3% 85,8% 0,5

Décembre Année Activité cargo 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 417 418 (0,1%) 4 849 4 843 0,1% Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 611 613 (0,4%) 7 239 7 380 (1,9%) Coefficient de remplissage (%) 68,3% 68,2% 0,2 67,0% 65,6% 1,4

