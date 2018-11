AIR FRANCE - KLM : TRAFIC DU MOIS D'OCTOBRE 2018

Le 9 novembre 2018

TRAFIC DU MOIS D'OCTOBRE 2018

Activité passage du Groupe : nombre de passagers + 3,3%, trafic + 4,7%, coefficient d'occupation + 0,5pt

Faits marquants du mois

Activité passage réseaux

(Air France, KLM, HOP!) Capacité

(SKO, var, en %) Trafic

(PKT, var, en %) Coefficient d'occupation (%) Variation (en points) Long-Courrier + 3,8% + 4,7% 87,9% + 0,7 Amérique du nord + 5,0% + 5,2% 89,1% + 0,2 Amérique latine + 7,9% + 6,8% 87,3% - 0,9 Asie + 4,1% + 5,4% 90,9% + 1,1 Afrique-Moyen Orient - 2,0% + 0,2% 83,4% + 1,8 Caraïbes-Océan Indien + 3,7% + 5,4% 85,1% + 1,3 Court et Moyen-Courrier + 0,9% + 0,3% 83,5% - 0,5 Total groupe + 3,2% + 3,8% 87,0% + 0,5

7,6 millions de passagers, + 1,9%

Activité Transavia Capacité

(SKO, var, en %) Trafic

(PKT, var, en %) Coefficient d'occupation (%) Variation (en points) Total + 11,4% + 12,0% 92,3% + 0,5

1,6 million de passagers, + 10,5%

Activité total groupe (Air France, KLM, HOP!, Transavia) Capacité

(SKO, var, en %) Trafic

(PKT, var, en %) Coefficient d'occupation (%) Variation (en points) Total + 4,0% + 4,7% 87,5% + 0,5

9,2 millions de passagers, +3,3%

Activité cargo Capacité

(TKO, var, en %) Trafic

(TKT, var, en %) Coefficient de remplissage (%) Variation (en points) Total + 1,0% + 3,2% 63,3% + 1,3

Agenda

10 décembre 2018 : publication du trafic de novembre 2018

9 janvier 2019 : publication du trafic de décembre 2018

8 février 2019 : publication du trafic de janvier 2019

STATISTIQUES

Activité passage réseaux*

Octobre Cumul Total activité passage réseaux* 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Passagers transportés (milliers) 7 583 7 441 1,9% 72 091 70 717 1,9% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 21 972 21 164 3,8% 214 542 208 899 2,7% Siège kilomètre offert (m de SKO) 25 262 24 475 3,2% 244 475 239 925 1,9% Coefficient d'occupation (%) 87,0% 86,5% 0,5 87,8% 87,1% 0,7 Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 2 319 2 234 3,8% 23 003 22 474 2,4% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 17 615 16 819 4,7% 173 453 168 472 3,0% Siège kilomètre offert (m de SKO) 20 045 19 304 3,8% 195 455 191 102 2,3% Coefficient d'occupation (%) 87,9% 87,1% 0,7 88,7% 88,2% 0,6 Amérique du nord Passagers transportés (milliers) 727 693 4,9% 7 039 6 827 3,1% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 5 187 4 929 5,2% 50 185 48 669 3,1% Siège kilomètre offert (m de SKO) 5 822 5 545 5,0% 56 250 54 822 2,6% Coefficient d'occupation (%) 89,1% 88,9% 0,2 89,2% 88,8% 0,4 Amérique latine Passagers transportés (milliers) 284 266 6,5% 2 844 2 629 8,2% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 719 2 546 6,8% 27 271 25 192 8,3% Siège kilomètre offert (m de SKO) 3 114 2 886 7,9% 30 150 27 944 7,9% Coefficient d'occupation (%) 87,3% 88,2% (0,9) 90,5% 90,1% 0,3 Asie Passagers transportés (milliers) 555 526 5,4% 5 360 5 202 3,0% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 4 902 4 652 5,4% 47 000 45 772 2,7% Siège kilomètre offert (m de SKO) 5 396 5 184 4,1% 51 763 50 672 2,2% Coefficient d'occupation (%) 90,9% 89,7% 1,1 90,8% 90,3% 0,5 Afrique-Moyen Orient Passagers transportés (milliers) 467 475 (1,6%) 4 648 4 732 (1,8%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 668 2 663 0,2% 26 241 26 379 (0,5%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 3 200 3 266 (2,0%) 31 394 31 861 (1,5%) Coefficient d'occupation (%) 83,4% 81,5% 1,8 83,6% 82,8% 0,8 Caraïbes-Océan Indien Passagers transportés (milliers) 286 274 4,6% 3 111 3 084 0,9% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 138 2 030 5,4% 22 757 22 460 1,3% Siège kilomètre offert (m de SKO) 2 513 2 423 3,7% 25 899 25 802 0,4% Coefficient d'occupation (%) 85,1% 83,8% 1,3 87,9% 87,0% 0,8 Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 5 263 5 207 1,1% 49 088 48 243 1,8% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 4 357 4 345 0,3% 41 089 40 427 1,6% Siège kilomètre offert (m de SKO) 5 217 5 172 0,9% 49 020 48 822 0,4% Coefficient d'occupation (%) 83,5% 84,0% (0,5) 83,8% 82,8% 1,0

* Air France KLM et HOP!

Transavia

Octobre Cumul Transavia 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Passagers transportés (milliers) 1 582 1 432 10,5% 14 058 13 204 6,5% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 828 2 525 12,0% 25 021 22 898 9,3% Siège kilomètre offert (m de SKO) 3 065 2 751 11,4% 27 097 25 248 7,3% Coefficient d'occupation (%) 92,3% 91,8% 0,5 92,3% 90,7% 1,6

Total groupe**

Octobre Cumul Total groupe** 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Passagers transportés (milliers) 9 164 8 873 3,3% 86 149 83 920 2,7% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 24 799 23 689 4,7% 239 563 231 797 3,4% Siège kilomètre offert (m de SKO) 28 326 27 227 4,0% 271 573 265 173 2,4% Coefficient d'occupation (%) 87,5% 87,0% 0,5 88,2% 87,4% 0,8

** Air France KLM HOP! et Transavia

Activité cargo

Octobre Cumul Total groupe 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 791 766 3,2% 7 126 7 081 0,6% Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 1 249 1 236 1,0% 11 982 11 982 0,0% Coefficient de remplissage (%) 63,3% 62,0% 1,3 59,5% 59,1% 0,4

Activité Air France et HOP!

Octobre Cumul Total activité passage réseaux 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Passagers transportés (milliers) 4 557 4 498 1,3% 43 300 43 148 0,4% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 12 670 12 143 4,3% 124 108 121 906 1,8% Siège kilomètre offert (m de SKO) 14 792 14 221 4,0% 143 403 141 987 1,0% Coefficient d'occupation (%) 85,7% 85,4% 0,3 86,5% 85,9% 0,7

Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 1 358 1 303 4,2% 13 532 13 356 1,3% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 10 058 9 528 5,6% 99 512 97 449 2,1% Siège kilomètre offert (m de SKO) 11 599 11 037 5,1% 113 396 111 696 1,5% Coefficient d'occupation (%) 86,7% 86,3% 0,4 87,8% 87,2% 0,5

Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 3 199 3 195 0,1% 29 768 29 792 (0,1%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 612 2 615 (0,1%) 24 596 24 457 0,6% Siège kilomètre offert (m de SKO) 3 192 3 184 0,3% 30 007 30 291 (0,9%) Coefficient d'occupation (%) 81,8% 82,1% (0,3) 82,0% 80,7% 1,2

Octobre Cumul Activité cargo 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 356 332 7,0% 3 113 3 085 0,9% Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 633 592 6,8% 5 952 5 820 2,3% Coefficient de remplissage (%) 56,2% 56,1% 0,1 52,3% 53,0% (0,7)

Activité KLM

Octobre Cumul Total activité passage réseaux 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Passagers transportés (milliers) 3 026 2 943 2,8% 28 791 27 569 4,4% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 9 302 9 021 3,1% 90 434 86 992 4,0% Siège kilomètre offert (m de SKO) 10 470 10 254 2,1% 101 073 97 938 3,2% Coefficient d'occupation (%) 88,8% 88,0% 0,9 89,5% 88,8% 0,7

Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 962 931 3,3% 9 471 9 118 3,9% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 7 557 7 291 3,6% 73 941 71 022 4,1% Siège kilomètre offert (m de SKO) 8 445 8 266 2,2% 82 059 79 407 3,3% Coefficient d'occupation (%) 89,5% 88,2% 1,3 90,1% 89,4% 0,7

Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 2 064 2 013 2,6% 19 320 18 451 4,7% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 1 745 1 730 0,8% 16 493 15 970 3,3% Siège kilomètre offert (m de SKO) 2 025 1 988 1,9% 19 013 18 531 2,6% Coefficient d'occupation (%) 86,2% 87,1% (0,9) 86,7% 86,2% 0,6

Octobre Cumul Activité cargo 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 435 434 0,3% 4 013 3 996 0,4% Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 616 644 (4,3%) 6 030 6 161 (2,1%) Coefficient de remplissage (%) 70,7% 67,4% 3,3 66,5% 64,9% 1,7

