AIR FRANCE - KLM : TRAFIC DU MOIS DE JUILLET 2018

Le 8 août 2018

TRAFIC DU MOIS DE JUILLET 2018

Activité passage du Groupe : nombre de passagers + 1,7%, trafic + 1,9%, coefficient d'occupation + 0,1pt

Faits marquants du mois

Activité passage réseaux

(Air France, KLM, HOP!) Capacité

(SKO, var, en %) Trafic

(PKT, var, en %) Coefficient d'occupation (%) Variation (en points) Long-Courrier + 1,4% + 1,5% 90,9% + 0,2 Amérique du nord + 3,3% + 3,1% 90,6% - 0,2 Amérique latine + 7,0% + 6,3% 92,2% - 0,6 Asie + 0,7% + 0,9% 92,6% + 0,2 Afrique-Moyen Orient - 2,7% - 2,0% 88,4% + 0,6 Caraïbes-Océan Indien - 3,1% - 1,9% 89,6% + 1,1 Court et Moyen-Courrier + 1,5% + 1,5% 86,9% + 0,0 Total groupe + 1,4% + 1,5% 90,1% + 0,1

8,1 millions de passagers, + 1,5%

La capacité du Groupe a augmenté de 1,4% par rapport à juillet 2017, - 1,1% par rapport aux prévisions, principalement en raison d'irrégularités temporaires de planification liées aux retards de formations pilotes consécutifs aux grèves.

Activité Transavia Capacité

(SKO, var, en %) Trafic

(PKT, var, en %) Coefficient d'occupation (%) Variation (en points) Total + 5,1% + 4,7% 91,5% - 0,3

1,7 million de passagers, + 2,7%

Total groupe (Air France, KLM, HOP!, Transavia) Capacité

(SKO, var, en %) Trafic

(PKT, var, en %) Coefficient d'occupation (%) Variation (en points) Total + 1,8% + 1,9% 90,2% + 0,1

9,8 millions de passagers, +1,7%

Activité cargo Capacité

(TKO, var, en %) Trafic

(TKT, var, en %) Coefficient de remplissage (%) Variation (en points) Total + 1,7% + 4,6% 57,7% + 1,6

Agenda

10 septembre 2018 : Publication du trafic d'août 2018

8 octobre 2018 : Publication du trafic de septembre 2018

30 octobre 2018: publication des résultats du 3ème trimestre 2018

Contact Investisseurs Contact Presse

Marie-Agnès de Peslouan Wouter van Beek

+33 1 49 89 52 59 +33 1 49 89 52 60 +33 1 41 56 56 00

madepeslouan@airfranceklm.com wouter-van.beek@airfranceklm.com

Website: www.airfranceklm.com

STATISTIQUES

Activité passage réseaux*

juillet Cumul Total activité passage réseaux* 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Passagers transportés (milliers) 8 114 7 993 1.5% 49 254 48 317 1,9% Passager kilomètre transporté (m, de PKT) 24 060 23 697 1,5% 146 597 143 023 2,5% Siège kilomètre offert (m, de SKO) 26 709 26 344 1,4% 167 704 165 083 1,6% Coefficient d'occupation (%) 90,1% 90,0% 0,1 87,4% 86,6% 0,8 Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 2 582 2 564 0,7% 15 753 15 426 2,1% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 19 349 19 057 1,5% 118 785 115 737 2,6% Siège kilomètre offert (m de SKO) 21 288 21 004 1,4% 134 444 131 809 2,0% Coefficient d'occupation (%) 90,9% 90,7% 0,2 88,4% 87,8% 0,5 Amérique du nord Passagers transportés (milliers) 856 830 3,2% 4 665 4 577 1,9% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 6 081 5 901 3,1% 33 317 32 682 1,9% Siège kilomètre offert (m de SKO) 6 710 6 494 3,3% 37 485 36 987 1,3% Coefficient d'occupation (%) 90,6% 90,9% (0,2) 88,9% 88,4% 0,5 Amérique latine Passagers transportés (milliers) 306 290 5,5% 1 970 1 814 8,6% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 933 2 760 6,3% 18 848 17 359 8,6% Siège kilomètre offert (m de SKO) 3 180 2 974 7,0% 20 807 19 298 7,8% Coefficient d'occupation (%) 92,2% 92,8% (0,6) 90,6% 90,0% 0,6 Asie Passagers transportés (milliers) 572 565 1,3% 3 693 3 591 2,8% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 5 033 4 987 0,9% 32 312 31 524 2,5% Siège kilomètre offert (m de SKO) 5 435 5 398 0,7% 35 822 35 074 2,1% Coefficient d'occupation (%) 92,6% 92,4% 0,2 90,2% 89,9% 0,3 Afrique-Moyen Orient Passagers transportés (milliers) 513 535 (3,9%) 3 193 3 229 (1,1%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 878 2 938 (2,0%) 18 043 18 054 (0,1%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 3 257 3 346 (2,7%) 21 930 22 061 (0,6%) Coefficient d'occupation (%) 88,4% 87,8% 0,6 82,3% 81,8% 0,4 Caraïbes-Océan Indien Passagers transportés (milliers) 335 345 (3,0%) 2 232 2 215 0,8% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 424 2 472 (1,9%) 16 265 16 117 0,9% Siège kilomètre offert (m de SKO) 2 706 2 792 (3,1%) 18 399 18 390 0,0% Coefficient d'occupation (%) 89,6% 88,5% 1,1 88,4% 87,6% 0,8 Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 5 532 5 429 1,9% 33 500 32 891 1,9% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 4 711 4 640 1,5% 27 812 27 286 1,9% Siège kilomètre offert (m de SKO) 5 421 5 340 1,5% 33 260 33 274 (0,0%) Coefficient d'occupation (%) 86,9% 86,9% 0,0 83,6% 82,0% 1,6

* Air France KLM et HOP!

Transavia

juillet Cumul Transavia 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Passagers transportés (milliers) 1 713 1 667 2,7% 9 026 8 479 6,5% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 3 150 3 008 4,7% 15 979 14 542 9,9% Siège kilomètre offert (m de SKO) 3 444 3 277 5,1% 17 395 16 244 7,1% Coefficient d'occupation (%) 91,5% 91,8% (0,3) 91,9% 89,5% 2,3

Total groupe**

juillet Cumul Total groupe** 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Passagers transportés (milliers) 9 827 9 660 1,7% 58 280 56 796 2,6% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 27 210 26 705 1,9% 162 576 157 565 3,2% Siège kilomètre offert (m de SKO) 30 153 29 622 1,8% 185 098 181 327 2,1% Coefficient d'occupation (%) 90,2% 90,2% 0,1 87,8% 86,9% 0,9

** Air France KLM HOP! et Transavia

Activité cargo

juillet Cumul Total groupe 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 737 704 4,6% 4 869 4 893 (0,5%) Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 1 276 1 255 1,7% 8 222 8 274 (0,6%) Coefficient de remplissage (%) 57,7% 56,1% 1,6 59,2% 59,1% 0,1

Activité Air France et HOP!

juillet Cumul Total activité passage réseaux 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Passagers transportés (milliers) 5 006 4 906 2,0% 29 528 29 594 (0,2%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 14 378 14 133 1,7% 84 223 83 463 0,9% Siège kilomètre offert (m de SKO) 16 109 15 913 1,2% 97 774 97 688 0,1% Coefficient d'occupation (%) 89,3% 88,8% 0,4 86,1% 85,4% 0,7

Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 1 574 1 571 0,1% 9 195 9 150 0,5% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 11 498 11 341 1,4% 67 621 66 906 1,1% Siège kilomètre offert (m de SKO) 12 746 12 638 0,9% 77 471 76 964 0,7% Coefficient d'occupation (%) 90,2% 89,7% 0,5 87,3% 86,9% 0,4

Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 3 432 3 334 2,9% 20 332 20 444 (0,5%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 880 2 792 3,2% 16 603 16 556 0,3% Siège kilomètre offert (m de SKO) 3 363 3 276 2,7% 20 303 20 724 (2,0%) Coefficient d'occupation (%) 85,6% 85,2% 0,4 81,8% 79,9% 1,9

juillet Cumul Activité cargo 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 336 314 7,0% 2 102 2 135 (1,6%) Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 659 630 4,6% 4 035 4 009 0,6% Coefficient de remplissage (%) 51,0% 49,8% 1,1 52,1% 53,2% (1,2)

Activité KLM

juillet Cumul Total activité passage réseaux 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Passagers transportés (milliers) 3 108 3 087 0,7% 19 726 18 723 5,4% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 9 682 9 564 1,2% 62 373 59 560 4,7% Siège kilomètre offert (m de SKO) 10 600 10 431 1,6% 69 929 67 395 3,8% Coefficient d'occupation (%) 91,3% 91,7% (0,3) 89,2% 88,4% 0,8

Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 1 009 993 1,6% 6 558 6 277 4,5% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 7 852 7 716 1,8% 51 165 48 831 4,8% Siège kilomètre offert (m de SKO) 8 542 8 366 2,1% 56 973 54 845 3,9% Coefficient d'occupation (%) 91,9% 92,2% (0,3) 89,8% 89,0% 0,8

Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 2 099 2 094 0,2% 13 168 12 446 5,8% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 1 831 1 848 (0,9%) 11 209 10 730 4,5% Siège kilomètre offert (m de SKO) 2 058 2 064 (0,3%) 12 956 12 550 3,2% Coefficient d'occupation (%) 89,0% 89,5% (0,6) 86,5% 85,5% 1,0

juillet Cumul Activité cargo 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 401 390 2,7% 2 767 2 758 0,3% Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 616 625 (1,4%) 4 188 4 265 (1,8%) Coefficient de remplissage (%) 65,0% 62,4% 2,5 66,1% 64,7% 1,4

