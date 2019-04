AIR FRANCE - KLM : TRAFIC DU MOIS DE MARS 2019

Le 8 avril 2019

TRAFIC DU MOIS DE MARS 2019

Activité passage du Groupe : nombre de passagers + 3,4%, trafic + 2,8%, coefficient d'occupation - 0,3pt

Faits marquants du mois

Activité passage réseaux

(Air France et KLM) Capacité

(SKO, var, en %) Trafic

(PKT, var, en %) Coefficient d'occupation (%) Variation (en points) Long-Courrier + 2,7% + 1,7% 87,6% - 0,9 Amérique du nord + 6,3% + 4,7% 89,1% - 1,3 Amérique latine + 10,4% + 7,3% 87,1% - 2,5 Asie + 2,0% + 0,9% 89,5% - 1,0 Afrique-Moyen Orient - 3,6% - 3,7% 80,4% - 0,1 Caraïbes-Océan Indien - 2,9% - 2,3% 90,4% + 0,5 Court et Moyen-Courrier + 0,9% + 2,9% 84,3% + 1,6 Total groupe + 2,4% + 1,9% 87,0% - 0,4

7,1 millions de passagers + 2,7%

Activité Transavia Capacité

(SKO, var, en %) Trafic

(PKT, var, en %) Coefficient d'occupation (%) Variation (en points) Total + 11,3% + 12,0% 94,2% + 0,6

1,2 million de passagers + 8,4%

Activité total groupe (Air France, KLM et Transavia) Capacité

(SKO, var, en %) Trafic

(PKT, var, en %) Coefficient d'occupation (%) Variation (en points) Total + 3,1% + 2,8% 87,6% - 0,3

8,3 millions de passagers + 3,4%

Activité cargo Capacité

(TKO, var, en %) Trafic

(TKT, var, en %) Coefficient de remplissage (%) Variation (en points) Total + 2,2% + 1,5% 62,2% - 0,4

Agenda

3 mai 2019 : résultats du premier trimestre 2019

10 mai 2019 : trafic d'avril 2019

28 mai 2019 : assemblée générale

Contact Investisseurs Contact Presse

Marie-Agnès de Peslouan Wouter van Beek

+33 1 49 89 52 59 +33 1 49 89 52 60 +33 1 41 56 56 00

madepeslouan@airfranceklm,com wouter-van.beek@airfranceklm.com

Website: www.airfranceklm.com

STATISTIQUES

Activité passage réseaux*

Mars Cumul Total activité passage réseaux* 2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Passagers transportés (milliers) 7 112 6 928 2,7% 19 745 19 287 2,4% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 21 123 20 723 1,9% 60 221 59 114 1,9% Siège kilomètre offert (m de SKO) 24 282 23 721 2,4% 69 759 68 169 2,3% Coefficient d'occupation (%) 87,0% 87,4% (0,4) 86,3% 86,7% (0,4) Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 2 269 2 235 1,5% 6 521 6 436 1,3% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 17 169 16 880 1,7% 49 480 48 627 1,8% Siège kilomètre offert (m de SKO) 19 590 19 071 2,7% 56 598 55 192 2,5% Coefficient d'occupation (%) 87,6% 88,5% (0,9) 87,4% 88,1% (0,7) Amérique du nord Passagers transportés (milliers) 641 608 5,4% 1 682 1 615 4,1% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 4 555 4 351 4,7% 12 005 11 579 3,7% Siège kilomètre offert (m de SKO) 5 114 4 813 6,3% 13 941 13 233 5,4% Coefficient d'occupation (%) 89,1% 90,4% (1,3) 86,1% 87,5% (1,4) Amérique latine Passagers transportés (milliers) 304 281 8,1% 921 850 8,3% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 889 2 693 7,3% 8 705 8 095 7,5% Siège kilomètre offert (m de SKO) 3 318 3 006 10,4% 9 722 8 858 9,8% Coefficient d'occupation (%) 87,1% 89,6% (2,5) 89,5% 91,4% (1,8) Asie Passagers transportés (milliers) 541 535 1,1% 1 569 1 550 1,2% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 4 698 4 655 0,9% 13 629 13 462 1,2% Siège kilomètre offert (m de SKO) 5 247 5 143 2,0% 15 178 14 908 1,8% Coefficient d'occupation (%) 89,5% 90,5% (1,0) 89,8% 90,3% (0,5) Afrique-Moyen Orient Passagers transportés (milliers) 444 463 (4,0%) 1 330 1 363 (2,5%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 532 2 629 (3,7%) 7 611 7 774 (2,1%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 3 151 3 268 (3,6%) 9 376 9 556 (1,9%) Coefficient d'occupation (%) 80,4% 80,4% (0,1) 81,2% 81,4% (0,2) Caraïbes-Océan Indien Passagers transportés (milliers) 339 349 (2,8%) 1 020 1 056 (3,4%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 495 2 553 (2,3%) 7 530 7 717 (2,4%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 2 760 2 841 (2,9%) 8 380 8 637 (3,0%) Coefficient d'occupation (%) 90,4% 89,9% 0,5 89,9% 89,4% 0,5 Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 4 843 4 693 3,2% 13 224 12 851 2,9% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 3 954 3 843 2,9% 10 741 10 487 2,4% Siège kilomètre offert (m de SKO) 4 692 4 650 0,9% 13 162 12 977 1,4% Coefficient d'occupation (%) 84,3% 82,6% 1,6 81,6% 80,8% 0,8

* Air France et KLM

Transavia

Mars Cumul Transavia 2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Passagers transportés (milliers) 1 172 1 081 8,4% 2 929 2 727 7,4% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 105 1 880 12,0% 5 368 4 807 11,7% Siège kilomètre offert (m de SKO) 2 234 2 007 11,3% 5 826 5 229 11,4% Coefficient d'occupation (%) 94,2% 93,7% 0,6 92,1% 91,9% 0,2

Total groupe**

Mars Cumul Total groupe** 2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Passagers transportés (milliers) 8 284 8 009 3,4% 22 674 22 014 3,0% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 23 228 22 603 2,8% 65 589 63 921 2,6% Siège kilomètre offert (m de SKO) 26 516 25 728 3,1% 75 586 73 398 3,0% Coefficient d'occupation (%) 87,6% 87,9% (0,3) 86,8% 87,1% (0,3)

** Air France, KLM et Transavia

Activité cargo

Mars Cumul Total groupe 2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 746 736 1,5% 2 046 2 036 0,5% Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 1 201 1 174 2,2% 3 462 3 415 1,4% Coefficient de remplissage (%) 62,2% 62,6% (0,4) 59,1% 59,6% (0,5)

Activité Air France

Mars Cumul Total activité passage réseaux 2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Passagers transportés (milliers) 4 351 4 133 5,3% 12 006 11 579 3,7% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 12 492 11 880 5,2% 35 350 33 984 4,0% Siège kilomètre offert (m de SKO) 14 425 13 788 4,6% 41 363 39 680 4,2% Coefficient d'occupation (%) 86,6% 86,2% 0,4 85,5% 85,6% (0,2)

Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 1 364 1 301 4,8% 3 888 3 751 3,7% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 10 085 9 599 5,1% 28 834 27 694 4,1% Siège kilomètre offert (m de SKO) 11 527 10 957 5,2% 33 237 31 701 4,8% Coefficient d'occupation (%) 87,5% 87,6% (0,1) 86,8% 87,4% (0,6)

Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 2 987 2 832 5,5% 8 118 7 828 3,7% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 406 2 281 5,5% 6 516 6 290 3,6% Siège kilomètre offert (m de SKO) 2 899 2 830 2,4% 8 126 7 978 1,9% Coefficient d'occupation (%) 83,0% 80,6% 2,4 80,2% 78,8% 1,3

Mars Cumul Activité cargo 2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 345 320 7,9% 918 866 5,9% Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 605 569 6,3% 1 736 1 652 5,1% Coefficient de remplissage (%) 57,0% 56,2% 0,9 52,9% 52,4% 0,4

Activité KLM

Mars Cumul Total activité passage réseaux 2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Passagers transportés (milliers) 2 761 2 795 (1,2%) 7 739 7 708 0,4% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 8 631 8 844 (2,4%) 24 871 25 130 (1,0%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 9 857 9 933 (0,8%) 28 396 28 490 (0,3%) Coefficient d'occupation (%) 87,6% 89,0% (1,5) 87,6% 88,2% (0,6)

Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 905 935 (3,1%) 2 633 2 685 (1,9%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 7 084 7 281 (2,7%) 20 646 20 933 (1,4%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 8 063 8 114 (0,6%) 23 361 23 490 (0,6%) Coefficient d'occupation (%) 87,9% 89,7% (1,9) 88,4% 89,1% (0,7)

Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 1 856 1 860 (0,2%) 5 107 5 023 1,7% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 1 548 1 562 (0,9%) 4 225 4 197 0,7% Siège kilomètre offert (m de SKO) 1 793 1 820 (1,5%) 5 036 4 999 0,7% Coefficient d'occupation (%) 86,3% 85,8% 0,5 83,9% 84,0% (0,1)

Mars Cumul Activité cargo 2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 401 416 (3,5%) 1 128 1 169 (3,5%) Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 595 605 (1,6%) 1 726 1 762 (2,1%) Coefficient de remplissage (%) 67,4% 68,7% (1,3) 65,3% 66,3% (1,0)

