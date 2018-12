AIR FRANCE - KLM : TRAFIC DU MOIS DE NOVEMBRE 2018

Le 10 décembre 2018

TRAFIC DU MOIS DE NOVEMBRE 2018

Activité passage du Groupe : nombre de passagers + 3,3%, trafic + 4,8%, coefficient d'occupation + 0,7pt

Faits marquants du mois

Activité passage réseaux

(Air France, KLM, HOP!) Capacité

(SKO, var, en %) Trafic

(PKT, var, en %) Coefficient d'occupation (%) Variation (en points) Long-Courrier + 3,3% + 4,4% 87,1% + 0,9 Amérique du nord + 4,7% + 5,8% 87,8% + 0,8 Amérique latine + 11,5% + 11,2% 84,9% - 0,2 Asie + 2,2% + 4,5% 90,1% + 2,0 Afrique-Moyen Orient - 1,6% + 0,3% 82,2% + 1,6 Caraïbes-Océan Indien - 0,4% - 0,9% 88,4% - 0,5 Court et Moyen-Courrier + 1,7% + 1,0% 81,0% - 0,5 Total groupe + 3,0% + 3,8% 85,9% + 0,7

6,7 millions de passagers, + 2,0%

Activité Transavia Capacité

(SKO, var, en %) Trafic

(PKT, var, en %) Coefficient d'occupation (%) Variation (en points) Total + 17,9% + 19,0% 91,2% + 0,8

0,9 million de passagers, + 13,8%

Activité total groupe (Air France, KLM, HOP!, Transavia) Capacité

(SKO, var, en %) Trafic

(PKT, var, en %) Coefficient d'occupation (%) Variation (en points) Total + 3,9% + 4,8% 86,3% + 0,7

7,6 millions de passagers, +3,3%

Activité cargo Capacité

(TKO, var, en %) Trafic

(TKT, var, en %) Coefficient de remplissage (%) Variation (en points) Total + 1,0% + 0,8% 65,2% - 0,1

Agenda

9 janvier 2019 : publication du trafic de décembre 2018

8 février 2019 : publication du trafic de janvier 2019

20 février 2019 : présentation des résultats annuels 2018

Contact Investisseurs Contact Presse

Marie-Agnès de Peslouan Wouter van Beek

+33 1 49 89 52 59 +33 1 49 89 52 60 +33 1 41 56 56 00

madepeslouan@airfranceklm.com wouter-van.beek@airfranceklm.com

Website: www.airfranceklm.com

STATISTIQUES

Activité passage réseaux*

Novembre Cumul Total activité passage réseaux* 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Passagers transportés (milliers) 6 741 6 606 2,0% 78 833 77 323 2,0% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 20 077 19 346 3,8% 234 619 228 244 2,8% Siège kilomètre offert (m de SKO) 23 379 22 702 3,0% 267 854 262 627 2,0% Coefficient d'occupation (%) 85,9% 85,2% 0,7 87,6% 86,9% 0,7 Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 2 158 2 073 4,1% 25 161 24 547 2,5% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 16 359 15 665 4,4% 189 812 184 137 3,1% Siège kilomètre offert (m de SKO) 18 791 18 189 3,3% 214 246 209 291 2,4% Coefficient d'occupation (%) 87,1% 86,1% 0,9 88,6% 88,0% 0,6 Amérique du nord Passagers transportés (milliers) 599 569 5,2% 7 638 7 396 3,3% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 4 276 4 044 5,8% 54 461 52 713 3,3% Siège kilomètre offert (m de SKO) 4 871 4 650 4,7% 61 121 59 473 2,8% Coefficient d'occupation (%) 87,8% 87,0% 0,8 89,1% 88,6% 0,5 Amérique latine Passagers transportés (milliers) 290 256 13,2% 3 135 2 886 8,6% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 735 2 460 11,2% 30 006 27 652 8,5% Siège kilomètre offert (m de SKO) 3 220 2 888 11,5% 33 370 30 832 8,2% Coefficient d'occupation (%) 84,9% 85,2% (0,2) 89,9% 89,7% 0,2 Asie Passagers transportés (milliers) 531 507 4,7% 5 891 5 709 3,2% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 4 618 4 420 4,5% 51 618 50 192 2,8% Siège kilomètre offert (m de SKO) 5 128 5 017 2,2% 56 891 55 689 2,2% Coefficient d'occupation (%) 90,1% 88,1% 2,0 90,7% 90,1% 0,6 Afrique-Moyen Orient Passagers transportés (milliers) 453 452 0,1% 5 101 5 184 (1,6%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 591 2 584 0,3% 28 832 28 963 (0,4%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 3 152 3 205 (1,6%) 34 546 35 066 (1,5%) Coefficient d'occupation (%) 82,2% 80,6% 1,6 83,5% 82,6% 0,9 Caraïbes-Océan Indien Passagers transportés (milliers) 286 289 (1,1%) 3 397 3 373 0,7% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 138 2 158 (0,9%) 24 895 24 618 1,1% Siège kilomètre offert (m de SKO) 2 419 2 429 (0,4%) 28 318 28 231 0,3% Coefficient d'occupation (%) 88,4% 88,8% (0,5) 87,9% 87,2% 0,7 Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 4 583 4 533 1,1% 53 671 52 776 1,7% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 3 718 3 681 1,0% 44 807 44 108 1,6% Siège kilomètre offert (m de SKO) 4 588 4 513 1,7% 53 608 53 336 0,5% Coefficient d'occupation (%) 81,0% 81,6% (0,5) 83,6% 82,7% 0,9

* Air France KLM et HOP!

Activité Transavia

Novembre Cumul Transavia 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Passagers transportés (milliers) 875 768 13,8% 14 932 13 972 6,9% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 1 673 1 406 19,0% 26 694 24 331 9,7% Siège kilomètre offert (m de SKO) 1 834 1 555 17,9% 28 931 26 803 7,9% Coefficient d'occupation (%) 91,2% 90,4% 0,8 92,3% 90,8% 1,5

Total groupe**

Novembre Cumul Total groupe** 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Passagers transportés (milliers) 7 616 7 374 3,3% 93 765 91 295 2,7% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 21 750 20 752 4,8% 261 313 252 575 3,5% Siège kilomètre offert (m de SKO) 25 213 24 257 3,9% 296 785 289 430 2,5% Coefficient d'occupation (%) 86,3% 85,5% 0,7 88,0% 87,3% 0,8

** Air France KLM HOP! et Transavia

Activité cargo

Novembre Cumul Total groupe 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 765 759 0,8% 7 891 7 839 0,7% Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 1 174 1 162 1,0% 13 156 13 144 0,1% Coefficient de remplissage (%) 65,2% 65,3% (0,1) 60,0% 59,6% 0,3

Activité Air France et HOP!

Novembre Cumul Total activité passage réseaux 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Passagers transportés (milliers) 4 050 3 994 1,4% 47 350 47 142 0,4% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 11 564 11 120 4,0% 135 672 133 026 2,0% Siège kilomètre offert (m de SKO) 13 672 13 190 3,7% 157 075 155 177 1,2% Coefficient d'occupation (%) 84,6% 84,3% 0,3 86,4% 85,7% 0,6

Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 1 260 1 207 4,3% 14 791 14 563 1,6% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 9 335 8 904 4,8% 108 847 106 354 2,3% Siège kilomètre offert (m de SKO) 10 834 10 400 4,2% 124 230 122 096 1,7% Coefficient d'occupation (%) 86,2% 85,6% 0,5 87,6% 87,1% 0,5

Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 2 791 2 786 0,2% 32 559 32 579 (0,1%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 229 2 216 0,6% 26 825 26 673 0,6% Siège kilomètre offert (m de SKO) 2 839 2 789 1,8% 32 845 33 081 (0,7%) Coefficient d'occupation (%) 78,5% 79,4% (0,9) 81,7% 80,6% 1,0

Novembre Cumul Activité cargo 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 346 330 4,8% 3 459 3 415 1,3% Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 576 556 3,5% 6 528 6 377 2,4% Coefficient de remplissage (%) 60,1% 59,3% 0,7 53,0% 53,5% (0,6)

Activité KLM

Novembre Cumul Total activité passage réseaux 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Passagers transportés (milliers) 2 691 2 612 3,0% 31 482 30 181 4,3% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 8 513 8 226 3,5% 98 947 95 218 3,9% Siège kilomètre offert (m de SKO) 9 707 9 512 2,0% 110 779 107 450 3,1% Coefficient d'occupation (%) 87,7% 86,5% 1,2 89,3% 88,6% 0,7

Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 898 866 3,8% 10 370 9 984 3,9% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 7 024 6 760 3,9% 80 966 77 783 4,1% Siège kilomètre offert (m de SKO) 7 957 7 788 2,2% 90 016 87 195 3,2% Coefficient d'occupation (%) 88,3% 86,8% 1,5 89,9% 89,2% 0,7

Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 1 793 1 747 2,6% 21 112 20 197 4,5% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 1 488 1 465 1,6% 17 981 17 435 3,1% Siège kilomètre offert (m de SKO) 1 750 1 724 1,5% 20 763 20 255 2,5% Coefficient d'occupation (%) 85,1% 85,0% 0,1 86,6% 86,1% 0,5

Novembre Cumul Activité cargo 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 419 429 (2,3%) 4 432 4 425 0,2% Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 598 606 (1,3%) 6 628 6 767 (2,1%) Coefficient de remplissage (%) 70,0% 70,8% (0,7) 66,9% 65,4% 1,5

