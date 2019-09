Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Air France a déposé une offre de reprise des activités de la compagnie en difficultés financières Aigle Azur. La compagnie aérienne s’est toutefois montrée peu diserte sur les modalités de cette offre, notamment si celle-ci sera partielle ou totale. Quoiqu’il en soit, les investisseurs ont accueilli la nouvelle fraîchement puisque le titre Air France-KLM chute de 9,45% à 8,95 euros sur la place de Paris. Les chiffes du trafic d’août ont également contribué à accentuer le repli.Fondée en 1946, la compagnie Aigle Azur est spécialisée dans les liaisons vers l'Algérie et emploie près de 1 200 salariés. La société a été placée lundi dernier en redressement judiciaire et a du interrompre ses vols vendredi.Les candidats à la reprise d'Air Azur avaient jusqu'à aujourd'hui, midi, pour déposer leurs offres à l'administrateur judiciaire. C'est peu après qu'Air France est sorti officiellement du bois, après un week-end riche en rumeurs, du côté de la Tribune et des Echos.Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'Etat chargé des Transports, a remis de l'eau au moulin de la spéculation lundi matin en évoquant une possible offre d'Air France, dans une interview au Parisien.Avec cette offre, Air France lorgne sur les quelques 10 000 créneaux horaires de décollage et d'atterrissage d'Aigle Azur à Orly, mais également sans doute sur une partie de ses pilotes. En effet, cela lui permettrait de développer sa filiale low cost Transavia. Dans ce cadre, la seule reprise des activités moyen-courrier d'Aigle Azur serait le scénario le plus avantageux pour Air France.Au côté d'Air France, d'autres candidats ont également pointé le bout de leur nez, à l'image du groupe Dubreuil, via Air Caraïbes, d'Easy Jet ou encore d'un groupe d'investisseurs dirigé par Lionel Guérin, l'ancien PDG de la filiale Hop! d'Air France.Cette offre de reprise annoncée par Air France n'est sans doute pas la seule raison de la chute du titre en Bourse. " Dans un contexte macro-économique de ralentissement, les réservations de dernières minutes sont plus faibles que prévu sur la période de pointe été ", a expliqué Air France-KLM ce matin.En août 2019, le nombre de passagers transportés par le groupe a progressé de 2,3% à 9,8 millions.