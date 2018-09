AIR FRANCE-KLM : a signé un accord avec les pilotes néerlandais

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Air France-KLM (+0,55% à 8,43 euros) vient de faire un pas en avant dans la résolution des conflits sociaux qui agitent le groupe. En effet, la compagnie néerlandaise KLM est parvenue à sceller un accord avec VNV, le syndicat local des pilotes. Une nouvelle convention collective a été signée grâce à l’intervention d’un médiateur, reléguant le risque de grève en arrière plan aux Pays-Bas. Cet accord reprend les bases des termes fixés le 1er mai dernier, auxquels s’ajoutent de nouveaux arrangements, explique KLM, dans son communiqué.La compagnie explique que l'accord comprend l'introduction de mesures visant à réduire la pression au travail et, dans le même temps, à introduire plus de flexibilités. KLM ne s'est toutefois pas montré plus explicite sur les détails de l'opération.Si Air France-KLM a fait un pas en avant dans la résolution des conflits salariaux au sein de son groupe, cela ne représente pas pour autant le bout du tunnel. En effet, les menaces de grèves en France perdurent.La semaine dernière, si le mot " grève " n'a pas encore été officiellement prononcé, l'intersyndicale d'Air France a annoncé un " fort durcissement du conflit " et fustigé " l'attitude totalement irresponsable des dirigeants d'Air France "." L'intersyndicale d'Air France rendra publique sous peu les actions qu'elle proposera à l'ensemble du corps social de la compagnie Air France pour rattraper et mettre fin définitivement au blocage des salaires ", avait conclu l'intersyndicale.Rappelons que les syndicats réclame une augmentation de 5,1% des salaires du personnel en 2018. Cette question épineuse avait été à l'origine de la démission de l'ancien PDG Jean-Marc Janaillac à la mi-mai et d'un mouvement de grève ayant coûté 335 millions d'euros au groupe lors du premier semestre.Benjamin Smith (46 ans), l'actuel numéro deux d'Air Canada, prendra ses fonctions de directeur général du groupe le 30 septembre prochain au plus tard. Parmi ses principales missions figure en bonne place l'apaisement des esprits.