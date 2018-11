Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les relations entre Benjamin Smith, le nouveau directeur général d’Air France-KLM, et Pieter Elbers, le président de KLM, se seraient sérieusement refroidies. Telles sont les informations rapportées par la Tribune. En cause : la répartition des pouvoirs entre les deux hommes au sein du groupe.Le schéma de gouvernance évoqué jusqu'ici en interne prévoyait de nommer Pieter Elbers au poste de directeur général adjoint du groupe avec la responsabilité de plusieurs domaines stratégiques (alliances, informatique et maintenance), explique la Tribune. Un schéma qui aurait désormais du plomb dans l'aile, voire n'aurait même plus lieu d'être, selon le média. L'opposition affichée par une partie du camp hollandais à l'entrée de " Ben Smith " au conseil de surveillance de KLM serait l'une des raisons du problème.