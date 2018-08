AIR FRANCE-KLM : grimpe, le nouveau PDG serait nommé demain

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Air France-KLM (+1,69% à 8,93 euros) est aux avant-postes du marché parisien, réagissant une nouvelle fois à des rumeurs concernant sa nouvelle gouvernance. Selon Libération, un Conseil d'administration de la compagnie aérienne est convoqué demain, jeudi, afin d'entériner la nomination de Benjamin Smith comme futur PDG. Le nom du n°2 d'Air Canada circule depuis plusieurs semaines après que la candidature de Philippe Capron, directeur financier de Veolia, a explosé en vol fin juin-début juillet.Libération souligne que les dirigeants d'Air France-KLM, dont l'ancien PDG Jean-Marc Janaillac a démissionné mi-mai, ont visiblement décidé d'accélérer le processus de renouvellement de la direction du groupe. Les dernières rumeurs annonçaient en effet plutôt une nouvelle direction pour septembre.Malgré nos sollicitations, personne n'était pour l'heure disponible chez Air France-KLM pour réagir à ces informations.Reste que la perspective d'une nomination de Benjamin Smith suscite d'ores et déjà la colère du SNPL, le principal syndicat de pilotes d'Air France et artisan des derniers mouvements de grève."Nous pensons qu'il faut un dirigeant connaissant les spécificités du dialogue social français, qui maîtrise les détails du marché aérien européen et les forces en présence, entre les compagnies low-cost et les compagnies historiques. C'est très différent de ce qui se passe au Canada", a expliqué Philippe Evain, le président du SNPL, ce week-end au Parisien."Avec cette nomination, nous sommes en train de faire plaisir aux Américains (ndlr : Delta Airlines qui détient 8,8% d'Air France-KLM) et aux Chinois (ndlr : China Eastern qui détient également 8,8% du groupe). Et je ne suis pas sûr que ça soit dans l'intérêt d'Air France et des passagers français", déplorait-il.