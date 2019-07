Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Air France-KLM a affiché au deuxième trimestre un résultat net part du groupe de 80 millions d’euros, en repli de 30 millions. Le résultat d’exploitation ressort pour sa part à 400 millions, en progression de 54 millions par rapport au deuxième trimestre 2018, qui avait été marqué par les grèves Air France et reflétant une amélioration des coûts unitaires en partie limitée par une hausse de la facture carburant. Quant au chiffre d’affaires, il atteint 27,8 milliards d’euros, en croissance de 5,1%."Nous continuons de mettre en œuvre notre stratégie d'amélioration des coûts et de renforcement de notre Groupe dans un marché européen très concurrentiel. Nous avons pris d'importantes décisions sur le renouvellement de notre flotte vers des avions plus propres pour une exploitation plus responsable, avec la commande de soixante Airbus A220 pour le court- et moyen- courrier et la sortie anticipée des dix Airbus A380 qui seront remplacés par des avions plus modernes et économes en carburant", a commenté Benjamin Smith, Directeur général du groupe.Concernant ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice, le groupe indique qu'il va continuer ses initiatives pour réduire les coûts unitaires, avec une cible de réduction de coûts entre -1% et 0% à change et carburant constants en 2019.Par ailleurs, la facture carburant 2019 est attendue en hausse de 550 millions d'euros par rapport à 2018 à 5,5 milliards d'euros, sur la base de la courbe à terme du 26 juillet 2019, et le ratio dette nette/EBITDA en-dessous de 1,5x.