C’est donc confirmé. Samedi dernier, l’Intersyndicale d’Air France a rencontré Benjamin Smith, le nouveau directeur général du groupe Air France-KLM. L'intersyndicale, qui regroupe 9 organisations, a réaffirmé sa revendication salariale d’un rattrapage de 5,1% pour l’ensemble des salariés et la nécessité de solder très rapidement le conflit en cours. Les syndicats évoquent de longues discussions de 9 heures. « Benji Smith » aurait proposé (uniquement de manière orale) une hausse salariale de 2% au 1er janvier 2018 (rétroactive) et de 2% au 1er janvier 2019.Cela sera complété par une réunion en octobre 2019 pour " discuter de l'avenir ". Suite à cette proposition, l'Intersyndicale demande à la direction de " clarifier ses intentions " et d'être " honnête ".En effet, l'Intersyndicale demande à la direction de confirmer que les 2% versés au 1er janvier 2019 ne constituent pas une avance sur les négociations annuelles obligatoires (NAO) 2019 mais qu'ils serviront bien à compenser l'inflation sur la période 2012-2018." Sans cette précision et une formulation écrite de la proposition, il nous est impossible de nous prononcer ", prévient l'Intersyndicale.