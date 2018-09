Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Air France-KLM annonce le lancement aujourd'hui d'une offre contractuelle de rachat portant sur tout ou partie de ses obligations subordonnées perpétuelles d'un montant de 600 millions d'euros et disposant d'une première option de remboursement le 1er octobre 2020 au gré de la société, émises en 2015 et dont le montant en circulation est de 600 millions d'euros. « Cette opération permettra à la société d'optimiser ses coûts de financement et s'inscrit dans une gestion dynamique de sa structure de bilan », détaille le communiqué du groupe aérien.