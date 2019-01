Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Air France-KLM survole les débats sur la place de Paris à la faveur d’un gain de 4,93% à 10,18 euros. Le groupe aérien profite d’une information de presse évoquant un accord imminent entre Air France et le puissant Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL). De plus, ce qui ne gâche rien, le transporteur bénéficie également du relèvement de recommandation du bureau d’études irlandais Davy Research.Selon la Tribune, Air France et le Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) se seraient entendus sur les principes d'un accord permettant de satisfaire les demandes d'augmentation salariale des pilotes et les besoins de flexibilité de la direction.Un projet d'accord pourrait être finalisé aujourd'hui et soumis au vote des adhérents du SNPL (voire à l'ensemble des pilotes) dès mercredi, ajoute le média économique.Selon plusieurs sources, la hausse devrait être inférieure aux +4,7% revendiqués initialement par l'ancienne équipe du SNPL, détaille La Tribune, qui précise que cette hausse s'ajoutera à celle de 4% déjà obtenue en septembre dans le cadre des augmentations générales.En contrepartie, le SNPL aurait notamment accepté des mesures apportant davantage de souplesse dans l'organisation des plannings, ajoute le média.Nul doute que l'existence d'un tel accord découle du renouvellement de l'équipe dirigeante du SNPL Air France, début décembre. Rappelons que la question salariale s'était révélée particulièrement épineuse au premier semestre 2018 et avait mené à une grève coûteuse (335 millions d'euros).En parallèle, les investisseurs saluent également le soutien affiché par un analyste à Air France-KLM. En effet, selon une source de marché, Davy Research a relevé son opinion de Neutre à Surperformance sur le titre et donne un objectif de cours de 12 euros.