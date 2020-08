AIR FRANCE-KLM :, plus forte baisse de l'indice SBF 120 à la mi-séance du vendredi 14 août 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AIR FRANCE-KLM (- 4,89% à 3,85 euros)Compte tenu de la recrudescence du nombre de cas de Covid-19, le Royaume-Uni a décidé d'imposer dès samedi une quarantaine de 14 jours aux personnes arrivant d'un certain nombre de pays et territoires, dont la France. Le gouvernement français a déploré cette décision et appliquera la règle de réciprocité. Cette mesure est une mauvaise nouvelle pour les valeurs liées au tourisme, qui accusent le coup ce matin sur la place de Paris.