AIR FRANCE-KLM :, plus forte baisse du marché SRD à la mi-séance du mardi 5 novembre 2019

AIR FRANCE-KLM (- 4,02% à 10,145 euros)A l'occasion d'une journée Investisseurs, Air France-KLM a présenté ses priorités stratégiques et sa trajectoire financière pour les cinq prochaines années. Pour le moment, les investisseurs n'ont guère accueilli ce nouveau plan avec enthousiasme: le titre accuse le plus lourd repli du SBF 120. Le groupe aérien vise une marge opérationnelle de 7 à 8% à moyen terme. Il en est encore loin puisque sa marge d'exploitation s'établissait à 5% en 2018, dont 9,8% pour KLM et 1,7% pour Air France.