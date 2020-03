AIR FRANCE-KLM : repli de 0,5% du nombre de passagers en février

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En février 2020, Air France-KLM a transporté 7 millions de passagers, un chiffre en baisse de 0,5%. Le trafic s'est replié de 0,7% alors que la capacité a grimpé de 2,3%. Le coefficient d'occupation s'est établi à 84,4%, en baisse de deux points. 2020 étant une année bissextile, les chiffres de trafic et de capacité publiés en février sont mécaniquement augmentés d'une journée d'opérations supplémentaires, a souligné la compagnie aérienne.Concernant les activités d'Air France et KLM, le groupe souligne que trafic de février 2020 reflète essentiellement l'impact de l'annulation de tous les vols de et vers la Chine et l'impact initial du COVID-19 en Asie.Selon la société, les prochains mois seront plus fortement impactés du fait de l'expansion du COVID-19 dans d'autres régions du monde et d'une réduction plus importante des capacités.Par exemple en mars 2020, Air France prévoit à ce jour l'annulation de 3600 vols, soit une réduction par rapport au plan initial de -13% des capacités sur le réseau long courrier, -25% sur le réseau européen et -17% sur le réseau domestique. KLM prévoit une réduction comparable de son activité sur le réseau long courrier.Le groupe suit l'évolution de la situation au quotidien et évalue en conséquence si des ajustements complémentaires sont nécessaires sur le réseau.