AIR FRANCE-KLM : résultats en baisse au troisième trimestre

Air France-KLM a levé le voile jeudi sur ses résultats du troisième trimestre 2019. Ainsi, le groupe aérien a publié un bénéfice net (part du groupe) de 366 millions d'euros sur la période, en baisse de 420 millions d’euros sur un an. Il est impacté par un renforcement du dollar fin septembre et l’impact financier de la sortie des Airbus A380de 100 millions d’euros. De son côté, le résultat d'exploitation s'inscrit à 900 millions d'euros (-165 millions d’euros sur un an), d'où il découle une marge d'exploitation de 11,7%, en baisse de 2,4 points.Quant au chiffre d'affaires, il s'établit à 7,696 milliards d'euros au troisième trimestre 2019, en hausse de 2% en publié et de 0,8% en organique."La performance du groupe Air France-KLM au troisième trimestre est résiliente malgré les incertitudes géopolitiques et le ralentissement de l'environnement macro-économique ", a commenté Benjamin Smith, le Directeur Général du groupe." Sur la base des réservations long-courrier en moyenne en hausse par rapport à l'année dernière et grâce à la poursuite d'une stricte discipline de coûts, nous sommes confiants dans notre capacité à atteindre nos objectifs annuels de réduction des coûts unitaires et de stabilité de l'effet de levier ", a ajouté le dirigeant.