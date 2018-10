Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Air France-KLM et Winding Tree annoncent un nouveau partenariat visant à développer la technologie de la Blockchain dans l’industrie du voyage. « L’objectif de ce nouvel accord est d’apporter, via la technologie de la Blockchain, une offre de voyage plus avantageuse pour les clients et plus rentable pour les fournisseurs, en réduisant notamment le nombre d’intermédiaires », explique la compagnie aérienne, dans un communiqué.Grâce à la plateforme BtoB de Winding Tree, les utilisateurs, et en particuliers les entreprises et startups, bénéficieront d'un large éventail d'offres (vols, hôtels,…) et pourront proposer un voyage adapté et personnalisé aux besoins de leurs clients.Air France-KLM soutiendra les développements technologiques de Winding Tree en testant la technologie et apportant son retour d'expériences au fur et à mesure du développement.Rappelons que la Blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations transparente, sécurisée, fonctionnant sans organe central de contrôle.Ce système permet de réaliser des transactions entre deux parties, via un registre informatique transparent et infalsifiable, en supprimant les tiers de confiance, remplacés par des ordinateurs disséminés dans le monde qui sauvegardent et valident les transactions.Le cas d'application le plus connu est l'échange de flux financiers, avec notamment la crypto monnaie bitcoin. Mais les usages vont beaucoup plus loin, notamment dans les domaines de la traçabilité des produits et de l'exécution automatisée de contrats.