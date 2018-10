AIR FRANCE-KLM : un accord salarial chez Air France signé dès vendredi ?

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Se dirige-t-on vers une fin imminente du conflit social au sein d’Air France? C’est un scénario qui pourrait se concrétiser selon les informations de la Tribune. Ainsi, la direction d’Air France-KLM pourrait mettre un accord salarial sur la table ce vendredi, à signer le jour-même, précise le média. Un texte qui semblerait bien parti pour recueillir une majorité de signatures parmi les syndicats représentatifs de la compagnie, indique la Tribune." Il y a de fortes chances pour qu'il soit signé. Vendredi au plus tard, voire en début de semaine prochaine en cas de délai de signature plus important, le conflit peut être réglé ", assure un syndicaliste cité par le média. Récemment, Benjamin Smith, le nouveau directeur général du groupe, aurait proposé (uniquement de manière orale) une hausse salariale de 2% au 1er janvier 2018 (rétroactive) et de 2% au 1er janvier 2019.Vers 11h20, le titre Air France-KLM s'adjuge 6,03% à 8,57 euros sur la place de Paris.