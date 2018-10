AIR FRANCE-KLM : une augmentation de 4% proposée chez Air France?

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La direction d'Air France-KLM aurait proposé aux syndicats d’Air France une hausse des salaires de 4% répartie sur 2018 et 2019. Telles sont les informations révélées par Reuters, sur la base d’une source syndicale. Cette proposition aurait été faite à l'Intersyndicale d’Air France samedi dernier, ajoute le média. Rappelons que l’Intersyndicale d’Air France, qui regroupe neuf organisations, revendique une hausse générale des salaires de 5,1% en 2018, afin de compenser l’évolution de l’inflation ces dernières années.Les pilotes souhaitent obtenir une revalorisation plus conséquente eu égard à leur statut particulier et aux responsabilités qui leur incombent.