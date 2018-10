Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le président de KLM, Pieter Elbers, devrait être nommé, en plus de ses fonctions chez KLM, Directeur général adjoint d'Air France-KLM, avance La Tribune. Ce n’est pas la première fois que le média économique évoque cette possibilité, mais cette fois, la concrétisation pourrait n’être plus très loin. Selon certaines sources, le conseil d'administration réfléchirait à mettre cette nomination à l'ordre du jour du prochain conseil d'Air France-KLM, fin octobre, ajoute la Tribune.Pieter Elbers pourrait avoir, à ce titre, la responsabilité des alliances, de l'informatique et de la maintenance, précise le média. Toutefois, des voix s'élèverait pour empêcher l'entrée du Directeur général d'Air France-KLM, Benjamin Smith, au conseil de surveillance de KLM…