AIR FRANCE-KLM : vise une marge opérationnelle de 7 à 8% à moyen-terme

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A l’occasion d’une journée Investisseurs, Air France-KLM a présenté ses priorités stratégiques et sa trajectoire financière pour les cinq prochaines années. Ainsi, le groupe aérien vise une marge opérationnelle moyen-terme de 7 à 8% et un Cash flow libre d’exploitation ajusté moyen-terme positif. Le groupe table également sur un Ratio dette nette / Ebitda d’environ 1,5x, ainsi que sur la perspective d’un retour à la distribution de dividendes.De manière plus transversale, Air France-KLM dit qu'il continuera à envisager la consolidation du marché européen de façon pragmatique." Dans un environnement concurrentiel et en pleine transformation pour les compagnies aériennes européennes, Air France-KLM a tous les atouts pour retrouver sa place de leader ", a commenté Benjamin Smith, Directeur Général du groupe.