Air France : 8 destinations en plus pour cet été

14/01/2019 | 13:01

Air France annonce 8 destinations en plus pour cet été. Pour la haute saison estivale prochaine, de juillet à août, Air France proposera à ses clients pour la première fois de s'envoler vers Héraklion (Crète, Grèce), Palerme (Sicile, Italie), Olbia (Sardaigne, Italie) et Split (Croatie) au départ de Paris-Charles de Gaulle.



Par ailleurs, Air France prolonge et intensifie la fréquence de ses liaisons vers Cagliari, Dubrovnik, Ibiza et Bari depuis Paris-Charles de Gaulle, déjà opérées en 2018. De plus, ces quatre destinations seront desservies tous les week-ends durant la saison été 2019.



