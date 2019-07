Air France, Emirates, Etihad maintiennent leurs vols vers le Caire

(Actualisé avec compagnies du Golfe)

PARIS, 21 juillet (Reuters) - La compagnie Air France a fait savoir dimanche qu'elle maintenait ses liaisons avec Le Caire, une destination que British Airways a temporairement cessé de desservir pour des raisons de sécurité.

Une porte-parole de la compagnie Emirates a indiqué quant à elle que les vols à destination du Caire étaient assurés comme prévu. Et sur le site de la compagnie Etihad, basée à Abu Dhabi, on pouvait constater dimanche que les liaisons avec Le Caire n'avaient pas été annulés non plus.

Dans une déclaration transmise à Reuters, la compagnie française précise avoir pris la décision de maintien "en liaison avec les autorités françaises ainsi que les autorités locales en Egypte" et ajoute qu'elle suit la situation "en temps réel".

British Airways a annoncé samedi la suspension de ses vols à destination du Caire pour une durée de sept jours, le temps de vérifier la sécurité de l'aéroport international de la capitale égyptienne.

La compagnie allemande Lufthansa a pour sa part annulé ses vols Munich-Le Caire et Francfort-Le Caire mais uniquement pour la journée de samedi. (Simon Carraud, Mathieu Rosemain à Paris, Alexander Cornwell à Dubaï; Eric Faye pour le service français)