Air France-KLM : +1,6% de trafic passage en octobre

12/11/2019 | 08:01

Air France-KLM fait part d'un trafic passage total en croissance de 1,6% au titre du mois d'octobre, sur la base d'une capacité en hausse de 1,1%, ce qui a abouti à un coefficient d'occupation amélioré de 0,5 point à 88%.



Plus précisément, l'activité passage réseaux (Air France et KLM) a vu son trafic s'accroitre de 2%, tiré par les liaisons avec l'Amérique du Nord (+5,9%) et l'Amérique Latine (+5,6%), tandis que celui de l'activité 'low cost' s'est tassé de 1,6%.



De son côté, le trafic de l'activité cargo du Franco-Néerlandais a reculé de 7,2% le mois dernier sur la base d'une capacité en hausse de 0,6%, ce qui s'est traduit par un coefficient de remplissage en chute de 4,9 points à 58,5%.



