Air France-KLM : 6 nouvelles destinations pour Joon en 2019

26/09/2018 | 10:52

Air France annonce ce jour que Joon, sa compagnie aérienne à bas prix, desservira six nouvelles destinations au départ de l'aéroport Paris Charles de Gaulle, et ce dès l'été 2019.



Ainsi, Joon assurera des liaisons vers Madrid (Espagne), Stockholm (Suède), Prague (République Tchèque), Manchester (Angleterre), Saint-Martin (Caraïbes) et Quito (Equateur). Ces vols étaient précédemment opérés par Air France.



Filiale à 100 % d'Air France, Joon devrait disposer en 2020 d'une flotte de 28 Airbus. La 'petite soeur d'Air France' emploie aujourd'hui plus de 500 salariés.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.