Air France KLM : A suivre aujourd'hui

Air France-KLM (-4,11% à 8,58 euros) a signé hier la plus forte baisse du SBF 120. La compagnie aérienne se retrouve de nouveau sous la menace de "quinze jours de grève" si le futur PDG du groupe ne reprend pas les négociations sur les salaires. L'avertissement vient de Philippe Évain, président du Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL), principal syndicat des pilotes de la compagnie et artisan des derniers mouvements de contestation au sein d'Air France qui ont coûté 260 millions d'euros à la société au deuxième trimestre.Ce conflit social avait entrainé la démission du PDG Jean-Marc Janaillac et la nomination d'une présidente par intérim, Anne-Marie Couderc.Désormais, Air France-KLM est toujours dans l'attente d'un patron définitif. Depuis quelques jours, le nom de Benjamin Smith, numéro 2 de la compagnie Air Canada, circule avec insistance. Aucune annonce ni nomination officielle n'a été faite mais le SNPL a d'ores et déjà affiché son hostilité à son égard.