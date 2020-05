Air France KLM : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Air France KLM a annoncé avoir procédé le 6 mai 2020 à la signature de la documentation juridique relative à deux financements d'un montant total de 7 milliards d’euros, annoncés fin avril et approuvés par la Commission Européenne la semaine dernière. Le premier financement, garanti par l'Etat français à hauteur de 90%, a été octroyé par un syndicat de 9 banques pour un un montant de 4 milliards d'euros, d'une maturité initiale de 12 mois. Le second consiste en un prêt d'actionnaire de 3 milliards d'euros octroyé par l'Etat français, sans amortissement, et d'une maturité de quatre ans.Air France-KLM s'est engagée à ne pas verser de dividendes tant que ces prêts ne seront pas entièrement remboursés.Par ailleurs, le groupe remboursera 1,1 milliard d'euros le 7 mai 2020 pour la facilité de crédit renouvelable tirée en mars 2020 et y mettra fin.Les discussions avec l'Etat néerlandais se poursuivent pour finaliser un soutien additionnel au groupe KLM.