16 août (Reuters) -

* LE GOUVERNEMENT SALUE LA NOMINATION DE BENJAMIN SMITH COMME DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE AIR FRANCE-KLM-COMMUNIQUÉ DU MINISTERE DE L'ÉCONOMIE

* BENJAMIN SMITH BÉNÉFICIE DE LA PLEINE CONFIANCE DE L’ETAT ET DES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES D’AIR FRANCE-KLM POUR RÉTABLIR LE DIALOGUE SOCIAL ET POUR MENER À BIEN LES GRANDS CHANTIERS DE TRANSFORMATION DU GROUPE-BERCY Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)