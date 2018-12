Air France-KLM : Anne Rigail nommée DG d'Air France

12/12/2018 | 13:09

Air France annonce ce jour que, sur proposition de Benjamin Smith (nouveau directeur général d'Air France-KLM), le Conseil d'administration d'Air France qui s'est réuni ce jour a nommé Anne Rigail Directrice générale de la compagnie aérienne.



Elle prendra ses fonctions de Directrice générale d'Air France le 17 décembre, remplaçant Benjamin Smith, qui avait été nommé Directeur général par intérim jusqu'à la fin de l'année 2018. Elle était jusqu'à présent Directrice générale Adjointe Client d'Air France.



'Je suis très honorée de devenir Directrice générale d'Air France. Depuis plus de 27 années, je mets toute mon énergie et mon engagement pour la réussite d'Air France et de ses personnels. Je suis très confiante dans la stratégie de conquête de Benjamin Smith et je partage son enthousiasme pour le rayonnement de la marque Air France dans le monde', a déclaré Anne Rigail.





