Air France-KLM : B. Smith nommé jeudi selon Libération

15/08/2018 | 16:04

Selon les informations du journal 'Libération', trois mois après la démission de Jean-Marc Janaillac, le conseil d'administration d'Air France-KLM pourrait entériner demain après-midi la nomination de l'actuel numéro 2 d'Air Canada, Benjamin Smith, à la tête du groupe.



Toujours selon 'Libé', cette nomination se ferait alors que tous les administrateurs ne seront pas présents autour de la table - même si 'plusieurs d'entre eux', absents de Paris, participeront à ce conseil d'administration par téléphone. La gouvernance du groupe devrait être, précise le quotidien, renouvelée.



La rémunération de Benjamin Smith pourrait atteindre 'environ 3,3 millions d'euros par an', une somme 'trois fois plus élevée que celle de son prédécesseur mais seulement supérieure de 20% à son actuel salaire', dit Libération. Celle-ci devrait être coupée en trois (un tiers fixe, un sur objectifs et un après 3 ans).



S'il est nommé demain, Benjamin Smith aura probablement immédiatement à composer avec les syndicats du groupe. Rappelons en effet que le week-end dernier, Philippe Evain, président du SNPL (syndicat national des pilotes de ligne) a affirmé dans Le Parisien que les pilotes étaient 'prêts à 15 jours de grève' si le nouveau patron ne relançait pas les négociations sur les salaires.





