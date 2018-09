Air France-KLM : B. Smith recevra l'intersyndicale le 27/09

21/09/2018 | 15:31

Benjamin Smith, le nouveau patron de la compagnie aérienne Air France-KLM, recevra l'intersyndicale la semaine prochaine, le 27 septembre, a fait savoir la CGT dans un communiqué publié ce vendredi en début d'après-midi.



'Benjamin Smith a rencontré plusieurs organisations syndicales cette semaine. Il s'est engagé à négocier avec l'intersyndicale la semaine prochaine pour trouver une solution et sortir du conflit que connaît Air France depuis le mois de février. Quoi qu'il arrive, une solution doit être trouvé très rapidement, c'est-à-dire avant la fin du mois', écrit le syndicat.



Cette réunion s'annonce cruciale : la CGT appelle en effet, dans le texte, 'toutes et tous les salarié(e)s à se tenir prêt(e)s à repartir au combat' si les propositions de la direction n'étaient pas satisfaisantes.



Rappelons que l'impact du mouvement de grève au printemps a été chiffré par la compagnie aérienne, pour le seul deuxième trimestre, à 260 millions d'euros.





