Air France-KLM: Benjamin Smith commence à imprimer sa marque

Paris (awp/afp) - Dix jours après son arrivée à la tête d'Air France-KLM, Benjamin Smith a commencé à imprimer sa marque avec l'annonce du départ du directeur général de la compagnie française, en attendant de rencontrer les syndicats lundi.

Déjà patron du groupe Air France-KLM, Ben Smith assurera le remplacement de Franck Terner "pour une période de transition" et jusqu'au 31 décembre "au plus tard", a indiqué le conseil d'administration de la compagnie tricolore jeudi.

Il "aura comme missions prioritaires de définir la vision stratégique à court et moyen terme d'Air France, d'apporter une solution aux enjeux salariaux, et de proposer l'organisation de la future direction générale de la compagnie", a souligné Anne-Marie Couderc, la présidente des conseils d'Air France-KLM et d'Air France.

Le départ de Franck Terner, qu'Anne-Marie Couderc a salué comme "un grand professionnel reconnu du transport aérien, pendant 36 années au service du groupe", était réclamé par des syndicats d'Air France. Certains le tenaient pour responsable de l'échec du dialogue social au sein de la compagnie tricolore lors des grèves du printemps.

Les syndicats ont pris acte de cette annonce mais entendent juger sur ses actes leur nouveau patron. "On espère que ça va faire avancer les choses", a déclaré Yannick Floc'h, membre du SNPL Air France, premier syndicat de pilotes au sein de la compagnie, à l'AFP.

"Peu importe les hommes, ce qui compte ce sont les solutions", a-t-il ajouté à propos du départ de Franck Terner, signifiant ainsi que ce dernier n'était pas seul à décider.

"Ben Smith a dit qu'il y avait des choses qui n'allaient pas chez nous (Air France, ndlr)" et Terner s'en va, a souligné Christophe Malloggi de Force ouvrière (FO) et membre de l'intersyndicale.

Le responsable a dit s'attendre à "d'autres départs au sein de la direction", mais il a surtout réclamé "maintenant une nouvelle dynamique" dans les négociations sur les salaires.

Plus mesuré, Christophe Dewatine, de la CFDT, qui ne fait pas partie de l'intersyndicale, a estimé que "le plus important pour les salariés, c'est de savoir quel va être le plan de redressement du groupe." "On va voir ce que donne la double casquette de Ben Smith", a-t-il ajouté.

"Nouvelle approche"

L'ancien numéro deux d'Air Canada, qui a pris ses fonctions à la mi-septembre, arrive à la tête de l'entreprise dans un contexte tendu après des mois de dialogue infructueux entre la précédente direction et l'intersyndicale sur les salaires.

Air France a été secouée par 15 journées de grève de février à juin dont le coût a été évalué à 335 millions d'euros, et qui ont conduit à la démission en mai de l'ex-PDG Jean-Marc Janaillac.

Ben Smith a commencé son travail de déminage en prenant soin de s'adresser aux salariés dont il a dit mesurer "les attentes en interne, y compris les enjeux salariaux". "Je souhaite y répondre avec une nouvelle approche", a-t-il insisté dans le communiqué du conseil d'administration.

"Mes premières rencontres de travail avec les équipes d'Air France et les représentants des organisations syndicales me rendent confiant dans notre capacité à construire ensemble l'avenir et le succès d'Air France", a-t-il ajouté, alors qu'il rencontrera lundi l'intersyndicale.

Composée d'organisations de pilotes (SNPL et Alter), d'hôtesses et de stewards (SNPNC, Unsa-PNC, CFTC, SNGAF) et de personnels au sol (CGT, FO et SUD), cette dernière demande toujours une hausse générale des salaires de 5,1%, correspondant à l'inflation sur la période 2012-2017.

Ben Smith, 47 ans, qui a été choisi pour son profil de grand connaisseur du secteur aérien, s'est dit prêt à prendre le temps nécessaire pour parvenir à un accord avec les syndicats, "même si cela doit prendre un an". Mais il a également pris soin de rappeler que "le temps passé en querelles internes est du temps perdu pour combattre nos concurrents."

