Air France-KLM : Benjamin Smith nommé directeur général

17/08/2018 | 07:48

Air France-KLM annonce que son conseil d'administration réuni le 16 août a décidé de nommer Benjamin Smith, jusqu'à ce jour president airlines et chief operating officer d'Air Canada, comme directeur général du groupe franco-néerlandais.



'Il a joué un rôle majeur au cours des 20 dernières années au sein d'Air Canada, dont il a été un acteur clé du développement économique et commercial, de la transformation, de la création de valeur et de l'engagement des équipes de la compagnie', souligne le groupe.



Benjamin Smith prendra ses nouvelles fonctions au plus tard le 30 septembre et sera chargé en priorité de redynamiser Air France. Le conseil a aussi décidé qu'il sera nommé dès que possible administrateur d'Air France-KLM, avec le plein soutien de l'Etat français.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.