Air France KLM : Comptes consolidés janvier à mars 2020

Groupe Air France-KLM

3. ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS

3.1. COVID-19

La propagation du COVID-19 à l'échelle mondiale durant le premier trimestre 2020 a eu et continue d'avoir un impact majeur sur le trafic aérien mondial. De nombreux pays ont pris des mesures de plus en plus strictes pour tenter de ralentir l'expansion de l'épidémie et ont imposé des contraintes sur les flux de voyageurs en provenance d'Europe. Par conséquent, le trafic aérien vers la plupart des destinations d'Air France-KLM a été et sera considérablement réduit, et ce jusqu'à 95% du trafic normal pendant une durée indéterminée.

La capacité siège-kilomètres disponible pour le réseau et le loisir a été réduite de 35,5% en mars 2020 par rapport à l'année dernière, soit une baisse de 11,0% au premier trimestre 2020 par rapport à l'année dernière.

En conséquence, le chiffre d'affaires du groupe s'élève 5 020 millions d'euros, soit une baisse de 15,5% comparé

l'année dernière, décomposé en -16,7% pour le Réseau, -11.0% pour la Maintenance et -1,6% pour Transavia. En parallèle, la réduction de la capacité de 11% en lien avec le COVID-19 et des initiatives spécifiques sur les coûts ont conduit à une baisse des charges externes du groupe qui s'élèvent à 3 396 millions d'euros, soit -8,4% versus mars 2019. Les charges externes excluant le coût du carburant sont en recul de 11,8% par rapport à l'année dernière. La dépense de carburant a seulement été réduite de 1,3% en raison des impacts négatifs de couverture, conséquence de la chute des prix du carburant.

De plus, du fait de la prévision de réduction drastique de la consommation de carburant, le groupe est en position de sur-couverture. Une charge de 455 millions d'euros, sans impact sur la trésorerie, a été comptabilisée en

« Autres produits et charges financiers » au 31 mars 2020 à ce titre (voir note 12).

Le groupe a déjà pris un certain nombre de mesures fortes et continue de suivre de près et d'évaluer l'évolution de la situation. Elles comprennent, entre autres, la sécurisation de la trésorerie, la réduction des coûts, la revue des investissements, l'identification des opportunités de financement supplémentaires, le report du paiement du régime d'intéressement et de revenus variables et le report de projets internes afin de respecter les engagements en cours pendant la crise du COVID-19. Le groupe a aussi décidé d'arrêter l'exploitation de ses B747 (voir note 11) et ses A340 (voir note 3.3).

En mars 2020, pour sécuriser la trésorerie, Air France-KLM a annoncé avoir tiré sa ligne de crédit renouvelable pour un montant total de 1,8 milliards d'euros (voir note 3.2 Intervenus au cours de la période).

En complément, à partir du 23 avril 2020 Air France a mis en œuvre des mesures d'activité partielle et négocié un délai de paiement des charges sociales avec le gouvernement français. KLM a reçu le soutien du gouvernement néerlandais grâce à des « Mesures transitoires d'urgence pour l'emploi durable » (NOW), applicable à partir du 1er avril 2020.

Les réductions de coûts estimées pour les deux sociétés sont de l'ordre de 350 millions d'euros par mois pour le second trimestre 2020. L'impact sera comptabilisé en « frais de personnel ».

En dépit de ces mesures, la performance financière d'Air France-KLM pour la période à venir va continuer d'être affectée par une sévère baisse des revenus, des ventes de billets et d'importants flux de trésorerie négatifs dans une mesure et pour une durée qui sont actuellement incertaines.

Par conséquent, le groupe Air France-KLM, Air France et KLM ont entamé des discussions approfondies avec leur gouvernements et institutions financières respectifs afin d'obtenir l'octroi des ressources qui leur permettront d'assurer et de maintenir des niveaux de liquidité adéquats, notamment dans le cadre de l'Encadrement Temporaire de la Commission européenne relatif aux aides d'État publié le 19 mars 2020.

Le 24 avril 2020, le groupe Air France-KLM a annoncé recevoir un soutien de l'état français et des institutions bancaires pour un montant de 7 milliards d'euros (voir note 3.3 Postérieurs à la clôture).

L'Etat néerlandais a également affirmé son intention de soutenir le groupe KLM. Les discussions se poursuivent afin de finaliser les modalités d'un soutien additionnel.

D'autres financements par emprunt et / ou par capitaux propres pourraient être nécessaires à un stade ultérieur. Par conséquent, le groupe est en pourparlers continus avec les gouvernements français et néerlandais.